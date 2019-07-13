Чи можна вилікувати алергію?

Іноді гіперчутливість імунної системи до певних речовин проходить з невідомих прричинам. Крім того, існує метод десенсибілізації — поступового вакцинації пацієнта наростаючими дозами алергену. Така терапія часто призводить до зниження гіперчутливості, а іноді — до її повного зникнення.

Однак вона допомагає не всім і до того ж пов’язана з ризиком анафілактичного шоку. Якщо пацієнт чутливий до різних алергенів, то доведеться проводити імунотерапію на кожен окремо. Тому частіше рекомендують знизити частоту і інтенсивність контактів з алергеном (наприклад, регулярно очищати повітря в будинку), а також призначають препарати для купірування гострих симптомів.

Якщо ви погано себе почуваєте на початку весни-наприкінці літа, це може бути алергічна реакція на одне з бур’янистих рослин, квітуче на території України — найбільш поширеними алергенами є пилок амброзії, берези або полину. Можливі симптоми — сльозотеча, почервоніння і свербіж в очах, виділення з носа, першіння в горлі, сухий поверхневий кашель.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Щоб мінімізувати контакт з алергеном, необхідно використовувати вдома і в офісі кондиціонер, встановити на вікнах сітку, що перешкоджає її потраплянню; після повернення з вулиці, необхідно приймати душ і мити голову.