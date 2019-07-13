Чорний переділ: кому дісталася земля російська

Двадцять олігархів контролюють десяту частину всієї посівної площі країни. Земля в цьому хиткому світі єдиний актив, який не може нікуди зникнути чи знецінитися.

Мосміськсуд відхилив апеляцію і залишив у СІЗО голову агрохолдингу «Русское молоко» (торгова марка «Рузське молоко») Василя Бойка-Великого, обвинуваченого в розкраданні коштів з банку «Експрес Кредит».

Однак арешт скандально відомого олігарха залишився малозамеченным за гучними міжнародними подіями. З увагою стежать за подіями, зрозуміло, причетні особи в Москві та населення Рузського району Московської області, «володінь» Бойко-Великого. Серед них і ті, хто має відношення до агрофірми, і ті, хто постраждав від неї. Постраждалих селян цікавить не суть нинішнього кримінальної справи (їм байдуже, хто, як, у кого і в якому банку вкрав або не вкрав), а надія на непряму справедливість – на їхню думку. Непряму, тому що вони вважають: Бойко-Великого треба було давно вже судити за захоплення їх земель.

Справу порушили в 2006 році. Спочатку визнали потерпілими більше 4 тисяч людей – селян семи радгоспів. Збиток оцінювався в 9 мільярдів рублів.

Слідство тривало 9 років.

У 2015 році Слідчий комітет Росії повідомив про його завершення. «Василь Бойко-Великий з березня по серпень 2003 р., будучи головою ради директорів і співзасновник ВАТ «Ваш фінансовий опікун» і ВАТ «Русское молоко»… разом із співучасниками шляхом обману та зловживання довірою незаконно набули право власності на земельні частки колишніх членів та працівників соціальної сфери реорганізованих радгоспів їм. Л. М. Доватора, їм. Космодем’янської З., «Богородское», «Раисино», «Тучковское», «Аннинское», «Прогрес» і їх спадкоємців в особливо великому розмірі на загальну суму понад 347 млн руб., підробили документи, щоб позбавити постраждалих можливості повернути викрадене у них майно і відшкодувати заподіяну їм шкоду».

Представник СКР перейшов межі офіційного тону, зірвавшись на емоції і дійшовши до загальноросійських узагальнень:

«Саме ось такі спритні й нахабні «діячі» за копійки скуповували по всій країні сотні тисяч довірливих хліборобів їх чесно зароблені земельні паї. Але в даному випадку… справедливість восторжествувала: трудівники знову будуть працювати на своїй власній землі, а «великих комбінаторів» чекає суд».

Але ми досі не знаємо рішення суду. Суперечливі дані надходили з різних джерел, включаючи офіційні. Більшість селян за 11 років відмовилося від своїх позовів. З первинних 4 тисяч потерпілих залишилося 298 – тих, хто не погодився отримати компенсацію від Бойка… В 2016 році справу про розкрадання 25 тисяч гектарів закрили на стадії слідства «за відсутністю складу злочину», до суду дійшов лише епізод про розкрадання 1,2 тисячі гектарів землі (збитків на суму 347 мільйонів рублів).

У 2017 році потерпілі зверталися в Генпрокуратуру зі скаргою, що процес навмисно затягується, і тому деякі справи припиняються за закінченням терміну давності. Розгляд проходить раз в тиждень, то і справа відкладається із-за хвороби кого-небудь з десяти підсудних. На одному засіданні допитують 2-3 осіб. А в справі 298 потерпілих, не рахуючи свідків з обох сторін.

І досі неможливо знайти в інформаційному полі конкретного повідомлення про суд по захопленню земель. Триває він, завершився, а якщо завершився, то що – ми не знаємо. Загадкова невідомість.

Цій історії 13-17 років, і в ній відображається долі всього селянства, доля землі в новій Росії.

У 1990 році Верховна Рада РРФСР прийняв закони «Про земельну реформу» та «Про селянське господарство» – про виділення земельних паїв у колгоспах і радгоспах. Всім. Включаючи працівників сільської соціальної інфраструктури.

В Рузському районі Московської області кожному дісталося в середньому 3-4 гектари. Багатство.

Але що могли зробити селяни з тією землею? Немає ні грошей, ні техніки – укази не були забезпечені ні матеріальними, ні грошовими позиками.

Хтось, самий сильний, ставав фермером. А потім все одно багато не витримували. За десять років-з 2006-го по 2016-й кількість фермерів скоротилася майже в 2 рази – з 253 тисяч до 136 тисяч.

Абсолютна більшість віддавала свої паї в создаваемыекрестьянские сільські підприємства (КСП) – подібність добровільних колгоспів і радгоспів. В ті роки я багато їздив по країні, писав нариси, робив передачі на ТБ. Директори криком кричали, що їх душать державні податки і паливно-енергетичний комплекс.

«Ми в чотири рази краще стали працювати, ніж при райкомах! А податків платимо – 106 відсотків. Це грабіж! Кому потрібна свобода, якщо вона бідна!? Це бандитизм, справжній бандитизм!» – обурювався в одній з моїх телепередач директор КСП Василь Греків з села Великі Чечеры Липецької області.

«Хто буде виробляти молоко, якщо воно збиткове, тому що солярка, газ і електрика кожні три місяці дорожчають?», – питав колишній директор Березовського радгоспу Віталій Юдаков з Північного Казахстану.

«А те м’ясо і молоко, яке ми веземо на продаж у Москву, у нас не беруть, – розповідав директор Микола Форафонов з Білгородщини. – Тому загортають. Беруть імпортне. Чому?»

Припустимо, ставлення вчорашнього радянського чиновництва до фермерам можна було зрозуміти як класову неприязнь до «приватників» і до свободи взагалі. Але чому вони душили начебто близький їм суспільно-колективний сектор? Справа тільки в «навар», який чиновники, можливо, отримували від контрактів з іноземними постачальниками? Або вже тоді був далекий приціл?

У 2002 році президент Путін підписав закон про вільну купівлю-продаж землі. (За його словами, 31 відсоток сільгоспземель був уже запущений в цивільний оборот до прийняття закону.) За це ще в середині 90-х ратували багато демократи, включаючи відомого публіциста-депутата Юрія Черниченко. «Для більшості в Думі з мандатом КПРФ вільна купівля-продаж землі смерті подібна, – писав він у 1997 році. – Більшість пенсіонерів-колгоспників всерйоз ці паї не сприймають: що голова дасть, за те й спасибі – за жмут сіна, за півтонни відходів, за автобус до райцентру. Розуміють, чий пай насправді. Чисто кріпосницька сваволя тонкого правлячого сільського класу, який успадкував всі прерогативи Старої площі, обкомів-райкомів партії… Власність – це те, за що не треба ходити ні в яку контору».

Про те ж говорив і президент Путін в 2002 році: «Ті, хто в регіонах виступає проти продажу землі своїм громадянам, стурбований тим, щоб він розподіляв землю так, як вважав за потрібне, а тепер є порядок».

Тобто демократи і влада відстоювали інтереси пересічних селян. А чим це обернулося?

Багато хто, опинившись у злиднях, помаявшись з марною землею 10 років, тут же стали продавати її. У 2003 році земля йшла за безцінь, у тому числі і в Рузському районі Московської області, званому Російської Швейцарією. «Ініціатива часто йшла від самих селян: літні люди хотіли продати свої паї, щоб на старості років мати гроші на існування, – розповідав головний тамтешній скупник Василь Бойко (тоді він ще не додав до свого прізвища дівоче прізвище матері – Велика). – Всі наші селяни отримали колосальні для Рузського району гроші: по 100-300 тисяч рублів».

Значить, це колосальні гроші через 3-4 гектари в красивому районі Московської області?

А КСП, куди віддали свої паї більшість, виявлялися в боргах. У підсумку збиткове господарство скуповувала дешеве, разом з боргами, якась фінансово-промислова група. Разом з землею. Коли селяни починали обурюватися, їм говорили: «У вас борги на десятки мільйонів рублів. Заплатите борги!»

Були і навмисні банкрутства – за змовою. Коли хвиля навмисних банкрутств сільгосппідприємств у 2003 році захлеснула Ставропіллі, стривожився президент Путін і звернувся до Генеральної прокуратури, щоб вона перевірила застосування процедури банкрутства сільськогосподарських підприємств».

І – нічого. Без наслідків. Райони і області переходили у фактичне володіння фінансово-промислових об’єднань.

Так виникли сучасні «агрохолдинги».

«Ці активи своєї сукупної цінності перевершують невідтворювані запаси наших вуглеводнів», – говориться в доповіді групи експертів Изборского клубу під керівництвом радника президента РФ Сергія Глазьєва.

За даними журналу Forbes на 2018 рік, тільки перші двадцять олігархів контролюють 7,9 мільйона гектарів – рівно 10% всієї посівної площі Росії. За ними в огляді Forbes ще 36 компаній. Найдорожча, краснодарська, земля у сімейної фірми «Агрокомплекс» на чолі з колишнім губернатором Краснодарського краю, колишнім міністром сільського господарства РФ Олександром Ткачовим – 649 000 гектарів вартістю 68,5 мільярда рублів.

Звичайно, цифри їх володінь приблизні. Точні дані від офіційних відомств не отримати. Та й при навмисній і ненавмисної плутанини в обліку землі не те що Forbes – сам чорт ногу зломить.

Деякі селяни, позбавлені землі, і по сей день обурюються, влаштовують акції – від сходів в Одинцовському районі Московської області (березень 2018 р.) до голодування пенсіонерів у селі Казинка Ставропольського краю (квітень 2019 р.). Опротестовують рішення судів. Але варто пам’ятати, що юридичні служби потужних, багатих фінансово-промислових груп вже напевно оформляли договори з урахуванням всіх варіантів розвитку подій. На відміну від юридично малограмотною сільській маси. Потім хтось усвідомив втрату, схаменувся. Але, мабуть, пізно. Що підписана – то підписано.

Земля в цьому хиткому світі єдиний актив, який не може нікуди зникнути чи знецінитися.