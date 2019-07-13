В Іспанії під час забігу биків постраждали п’ятеро осіб

П’ятеро осіб госпіталізували в суботу через травми, отримані на сьомий день забігу биків на щорічному фестивалі Сан-Фермін в іспанському місті Памплона.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

Сан-Фермін цьогоріч відбувається у Памплоні з 7 по 14 липня. Щоранку тисячі людей приходять на вузькі вулички міста, щоб взяти участь в багатовіковій традиції забігу з биками.

Довжина забігу – 875 метрів. Люди біжать поруч з пів дюжиною спеціально розведених агресивних биків, намагаючись ухилитися від рогів і копит.

Червоний Хрест повідомив, що цього разу ніхто не постраждав від уколу бичачих рогів. Двоє отримали травми руки після падіння, двоє інших — забиття голови, ще одна людина отримала травму грудної клітки.

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