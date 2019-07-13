У віці 99 років помер останній керівник Норильського повстання Степан Семенюк

12 липня у Польському місті Зелена Гура, де проживав останні понад 60 років, помер відомий провідник ОУН-УПА, один з організаторів повстанського руху на Волині, політв’язень, один із керівників Норильського повстання Степан Семенюк.

Степан Драницький (таким було справжнє ім’я воїна) народився 19 січня 1920 року в селі Промінь Луцького району на Волині в селянській родині. 1938 став членом Організації українських націоналістів, працював учителем. З приходом німців перейшов на нелегальне становище, був керівником ОУН, неодноразово брав участь в боях. У друкарні Колківської республіки видав посібник для початкової школи «Українознавство», а після переходу фронту в серпні 1944-го став референтом пропаганди З УПА під псевдонімом «Тютюнник».

9 вересня 1944 був заарештований НКВД. При собі Степан мав документи на прізвище Семенюка, з ним і був засуджений як рядовий боєць УПА та громадянин Польщі. З ним і залишився доживати.

Про тортури, які довелося пережити в катівнях НКВС, Степан Семенюк згадував у своїй книзі «… І гинули першими». «Поклали мене на табуретці животом, розтягнули тіло так, що ноги були витягнуті в одну сторону, а голова — в інший, притиснули своїми ногами мої ноги і голову до підлоги, тіло вигнулося, як дуга. Двоє тримали мене, натягнутим, через табурет, а третій бив довгими і гнучкими палицями (або залізним прутом, вже точно не пам’ятаю) уздовж тіла від спини до п’ят по ногах, і від спини до голови. Біль від цих ударів — немилосердна. Примітивний метод, про який навіть не читав, а який жорстокий! Це призвело до того, що довгий час я не міг лежати на спині … На щастя, підлога була бетонний, і його холод кілька глушив біль. Скільки минуло днів, не пам’ятаю … ».

Степана Семенюка засудили до розстрілу і 79 діб він просидів у камері смертників, чекаючи страти. Згодом вирок замінили на 20 років каторги. За десять років він побував у таборах Іркутську, Мариининська, Норильська, Воркути, Мордовії, в центральному ізоляторі у Володимирі на Клязьмі, в тюрмі в Іркутську.

Табори не зламали волелюбний дух Семенюк. У 1953 році він став одним із керівників Норильського повстання, домігшись істотного пом’якшення умов утримання.

У 1955 році групу поляків, в тому числі Семенюка, депортували у Польщу досижывать термін ув’язнення. Після звільнення працював на будівництві, оселився в місті Зелена Гура, одружився.

Незважаючи на поважний вік Степан Семенюк часто приїжджав в Україну, мандрував по історичним місцям, зустрічався з молоддю в школах і інститутах і до останнього моменту пильно стежив за ситуацією в Україні. П’ять років тому представник Українського інституту національної пам’яті на Волині Леся Бондарук мала з ним телефонну розмову і записала інтерв’ю.

У 2010 році за книгу «… І гинули першими» Степан Семенюк був удостоєний премії Василя Стуса. «Степан Семенюк належить до покоління тих учасників національно-визвольної боротьби, які діяли в умовах неможливого і всупереч обставинам. Вони говорять тільки по суті — нічого зайвого, і мовчки роблять свою справу. Степан Семенюк — хороший вчитель, і це — не найголовніший слід у житті подвижника, який поклав на вівтар Вітчизни все своє життя », — писав про нього Євген Сверстюк.

http://www.uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/u-vici-99-rokiv-pomer-odyn-iz-kerivnykiv-norylskogo-povstannya-stepan-semenyuk