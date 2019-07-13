Навесні 2020-го можуть ухвалити рішення щодо апеляції у справі нацгвардійця Марківа

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа упродовж 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення. Після цього захист зможе подати апеляцію, а рішення щодо апеляції можуть ухвалити навесні 2020-го року.

Про це повідомив адвокат Марківа Рафаеле Дела Валле, передає кореспондентка Громадського телебачення.

Апеляцію розглядатиме апеляційний суд в Малані. Цей суд не буде заслуховувати свідків, а працюватиме лише з матеріалами справи. На розгляд апеляції може піти від одного до кількох місяців, відтак рішення можуть ухвалити навесні 2020-го року.

Нагадаємо,12 липня суд Італії засудив до 24 років ув’язнення нацгвардійця Віталія Марківа, звинуваченого у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. При цьому італійський прокурор вимагав засудити Марківа до 17 років ув’язнення. Цей вирок будуть оскаржувати.

В останньому слові Марків сказав, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення нацгвардійця Віталія Марківа.

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Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї.

Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.

Захист відкидав ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи, які лунали після арешту Марківа.

Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.

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