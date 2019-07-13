Чим вище зарплата, тим більше стресів у відпустці

Результати опитування LinkedIn серед американців показали, що 59 % співробітників компаній мінімум раз в день зідзвонюються з колегами або відповідають на пошту у відпустці. 47 % респондентів з окладом вище середнього по країні підключаються до роботи близько п’яти разів на день. І понад 90 % опитаних з високою зарплатою повідомили, що у відпустці комунікують по роботі щодня.

«Завдяки технологіям простіше бути в доступі, де б ми не знаходилися, разом з тим підтримувати особисті кордону стає все важче, – резюмує експерт з питань кар’єри Блер Декабреле. – Якщо ви завжди тримаєте все під контролем і не маєте можливості відключитися у відпустці, то швидше за все у вас виникне професійне та емоційне вигорання».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», мандрівникам пропонують $ 10 000 за огидний відпустку.

За матеріалами 34travel.me

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

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