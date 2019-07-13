Радники глав держав “нормандської четвірки” зустрілися у Парижі

Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися у Парижі в п’ятницю з метою відновлення роботи “нормандського формату”.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

“На зустрічі пропрацьовували подальші кроки з втілення Мінських угод, передусім припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

Після зустрічі німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на сході України.

Україну на цій зустрічі повинен був представляти заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко.

Нагадаємо, що 8 липня Президент України Володимир Зеленський через Facebook звернувся до президента Росії з пропозицією зустрітися в Мінську за посередництва США, Великої Британії, ФРН і Франції. Водночас Зеленський запропонував покликати в “компанію для розмови” президента США Дональда Трампа, прем’єр-міністра Британії Терезу Мей, канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

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