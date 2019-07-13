У київському метро з 15 липня почнуть відмовлятися від жетонів

З 15 липня на двох станціях київського метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.

Про це повідомили у пресслужбі столичної підземки, повідомляє Громадське радіо.

«З 15 липня жетон не продаватиметься і не прийматиметься у вестибюлі станції «Нивки» (вихід до пожежної частини) та станції «Іподром» (вихід до Іподрому). Тут працюватимуть лише сучасні засоби оплати», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що оплатити поїздку в Київському метро одноразовими жетонами можна буде тільки до 31 жовтня. Після цього будуть дійсні тільки електронні засоби оплати.

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