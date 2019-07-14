Померла зірка «Стартрека»

Померла американська актриса Стефані Нижник. Про це повідомляє Variety.

Артистці було 52 роки. За даними видання, вона раптово померла ще 23 червня в Каліфорнії, проте відомо про це стало тільки зараз. Причини її смерті не називаються.

Стефані Нижник знялася в серіалі «Стартрек: Ентерпрайз», а також зіграла роль Перим в повнометражному фільмі «Стартрек: Повстання» 1998 року. Крім цього актриса відома по ролі Ніни Фіні в телесеріалі «Любов вдівця», де вона знімалася з 2002-го по 2006 рік.

У Нижник залишилася мати, молодший брат і численні родичі. Дітей у артистки не було.