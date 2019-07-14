Наступний Коломойський?

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер вже більше двох тижнів не підписує вердикт Верховного суду Австрії про можливість екстрадиції в США відомого українського олігарха і міжнародного авантюриста Дмитра Фірташа. Очікувалося, що міністр поставить свій підпис на протязі кількох днів після прийняття судового рішення, як це зазвичай і буває в подібних випадках, що відкривало двері для екстрадиції на початку липня.

Однак, саме ця справа виявилася на думку австрійської юстиції настільки незвичайним, що призвело до порушення всіх розумних строків та традицій. При цьому міністр повідомив, що проводить консультації з цього питання з Міністерством закордонних справ Австрії, яка як відомо очолює Карін Кнайсль, відома як партнерка Путіна з танців на власному весіллі, а саме Міністерство юстиції повідомляє, що рішення міністром ще не прийнято і формально термінів його прийняття не існує.

Ось така цікава історія з австрійською фемідою, яка протягом більше п’яти років робить все можливе і неможливе щоб відмовити США у видачі Фірташа. Треба зазначити, що в число дуже високооплачуваних адвокатів Фірташа входять два колишніх Генеральних прокурора Австрії, а також група колишніх високопоставлених чиновників Мін’юсту Австрії, яке так відчайдушно стоїть на сторожі інтересів підсудного.

Рішення Яблонера про проведення попередніх консультацій з австрійським Мзс може здатися дивним тільки на перший погляд. За фігурою Фірташа стоять інтереси російських газових олігархів, включаючи самого головного олігарха всіх часів і народів Володимира Путіна. За збігом різних обставин, саме Фірташ виявився ключовою фігурою в російсько-українських газових спекуляціях з початку 2000-х років, через якого йшли не тільки офіційні і неофіційні поставки газу в Україну і європейські країни, але і відбувалося неформальне розподіл доходів і відкатів від продажу газу серед вищих чиновників України і Росії, включаючи Путіна. Кому як не йому знати про таємні рахунки, на яких приховані багатомільярдні суми, отримані за газ різними газовими принцами, принцесами, королями і імператорами, нажившими на цих обертах колосальні стану і стали кримінальними злочинцями газового світу. В їх число входять не тільки громадяни України і Росії, але і політики, колишні канцлери, прем’єр-міністри та президенти європейських країн, журналісти, лідери громадської думки, політичні партії, телеканали, армії фейсбучних ботів і електронних хакерів.

Одкровення Фірташа, озвучені публічно, можуть потрясти основи західного світу, розкрити завісу над кулуарними домовленостями багатьох цілком респектабельних і авторитетних людей з путінським режимом з таким глобальним темам, як агресія в Україні, різанина в Сирії, Північний потік-2, зняття санкцій і так далі, і тому подібне.

Ось і проводить пан Яблонер консультації зі своїм Мзс, хоча щось підказує мені, що не тільки і не стільки з ним. Впевнена, що Росія грає в історії з Фірташем ключову роль і остаточне рішення про екстрадицію буде базуватися не стільки на букві і духу Закону, скільки на страху перед можливими наслідками від такої екстрадиції для продовження милого і комфортного співіснування деяких впливових діячів Заходу з режимом кривавого московського бандита.

Однак, все ж це буде зробити непросто. Репутація Путіна і його банди сильно підмочена і пряме і очевидне ігнорування Міністром юстиції Австрії ясного і чіткого рішення Верховного суду може стати серйозним ударом по австрійському політичному бомонду і молодому канцлеру Курцу, особливо незадовго до парламентських виборів у вересні цього року. Ось і борються ці дві тенденції у вищих колах австрійської юстиції — закон і справедливість проти політичної доцільності і договорняків з Росією. Подивимося, чия візьме, але я все-таки ставлю на Закон.

Для України крім очевидних наслідків фірташівських показань для політичного класу країни, найважливішим є питання — хто наступний? І в цьому випадку, відповідь на нього досить проста — видихнувши з полегшенням після отримання в свої руки Фірташа, американські правоохоронні органи впритул займуться його бізнесовим братом-близнюком олігархічного спільноти Ігорем Коломойським. Справу про відмивання грошей вищевказаним Ігорем Коломойським розслідується американськими правоохоронними органами найінтенсивнішим чином. Судячи з усього, мова йде про наявність таких доказів, які дозволять пред’явити йому обгрунтовані звинувачення у низці злочинів вже в самий найближчий час. Страх перед американським правосуддям привів Коломойського з комфортною Швейцарії і теплого Ізраїлю в не дуже привітну для нього Україну, де єдиною серйозною надією на невразливість є наявність кишенькового президента по кличці Зеля і зеленого майбутнього парламенту.

Сталося так, що здавалося б найвпливовішого і найбагатшого олігарха залишилася тільки одне місце на землі, де він відчуває себе в більшій чи меншій безпеки — по нещасливому збігу обставин це виявилася наша з вами країна — Україна. Він дійсно притиснутий до стінки і відчайдушне становище призвело його до союзу з Путіним, який негайно з цього скористався. Путін не проти пригріти Ігоря Валерійовича і допомогти йому в його проблеми, якщо той принесе йому Україну на блюдечку, користуючись бездарним залежним президентом і слабким ручним парламентом, у якому хіба що Європейська Солідарність зможе їм протистояти. Інтереси Путіна і Коломойського ситуативно збіглися і зараз вони працюють у повній гармонії і координації, знищуючи Україну і зміцнюючи позиції олігарха.

Що стосується Зеленського, то об’єктивно її інтереси не збігаються з інтересами свого боса. Як і будь-який інший президент країни, він просто зобов’язаний враховувати корінні інтереси України, а не одного, навіть дуже близького до нього олігарха, особливо зараз, коли збереження Коломойського фактично означає руйнування України, однак за два місяці президентства ні він, ні його командна не дали жодних підстав вважати, що він це розуміє і хоч де діє саме так. Навпаки, він надходить строго за вказівками Коломойського навіть в дрібницях і зовнішніх проявах, що робить його вчинки та небезпечними і смішними одночасно.

Коломойським ж зараз керують страх і почуття самозбереження. Саме страх липким потоком вивалюється на сторінках його недавнього інтерв’ю, підсвідомо відчувається в кожному його слові, незважаючи на показну самовпевненість і зовнішню пихатість. Образ Фірташа в американській в’язниці у нього перед очима. Якщо для порятунку своєї персони потрібно пожертвувати Україною, яка ніколи повною мірою не була його Батьківщиною, він зробить це без всяких коливань.

Якщо Зеленський продовжить свою політику в ключі інтересів Коломойського, його чекає швидкий і поганий кінець, втім, на жаль, так само як і нашу країну.

Американці неодноразово і при особистих зустрічах і по дипломатичних каналах натякали і прямо говорили Зеленському, що скоро доведеться зробити вибір і сакральна жертва у вигляді Коломойського може знадобитися найближчим часом. Зрозумів це сам Зеленський я не знаю, якщо і так, то це поки ніяк не проявляється в його вчинках, ні в його словах. Однак, можливо обидві сторони дали один одному деякий час до виборів, щоб необережні дії не спотворили електоральну картину. Але до візиту Зеленського в США в серпні йому потрібно буде визначитися. Більше неможливо буде погоджуватися і кивати головою, а робити прямо протилежне або не робити взагалі нічого. Візит покликаний поставити крапку в його коливаннях — залишається він і далі вірним слугою Коломойського і разом з ним піде до дна або розумні і вагомі аргументи наших американських друзів візьмуть гору. Як нещодавно сказав один розумний аналітик — «або Україна веде Коломойського до прокурора або ми всі летимо у прірву ” русского мира».

Дуже хочеться вірити в розум і справедливість, навіть якщо життя часто підносить протилежні приклади.

Ірина Аниловская