Надзвичайний стан: на Гаваях горять ліси

Губернатор Гаваїв Девід Ідж оголосив надзвичайний стан на одному з островів через лісову пожежу.

“Губернатор Гаваїв у п’ятницю оголосив надзвичайний стан на острові Мауї, де пожежники борються з пожежею, що спричинила евакуацію тисяч людей та величезні хмари диму над місцевими пляжами”, – повідомляє портал Gulf Today.

Незважаючи на те, що більшості евакуйованих людей пізніше дозволили повернутися додому, площа пожежі збільшилася більш ніж утричі, поширившись на близько 3642 га.

“Я оголошую наш острів зоною лиха з метою реалізації функцій управління у надзвичайних ситуаціях, як це передбачено законом”, – заявив губернатор Девід Ідж.

Нагадаємо, що у Каталонії спалахнула масштабна лісова пожежа, місцева влада евакуювала людей та закрила рух на місцевих дорогах.

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