Мозковий імплант може частково відновити зір у сліпих людей

У шести сліпих людей було частково відновлено зір з допомогою імпланта, який передає відеозображення безпосередньо в мозок. Це стало можливим завдяки відеокамері, прикріпленою до очками, яка відправляла відзнятий матеріал на електроди, імплантовані в зорову кору головного мозку.

Розробка належить фахівцям з Медичного коледжу Бейлор в Техасі і Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Раніше всі спроби створити біонічний очей були зосереджені на імплантації самого очі. Новий же імплант передає відеозображення безпосередньо в зорову кору, минаючи очей і зоровий нерв.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Кожен з учасників дослідження повністю втратив зір багато років тому. У ході тестів фахівці просили людей поглянути на затемнений екран комп’ютера і визначити місцезнаходження білого квадрата, випадковим чином з’являється в різних місцях на моніторі.

У більшій частині випадків учасникам вдавалося виявити квадрат.

Один з учасників, Підлогу Філіп, який був сліпим майже десять років, тепер під час прогулянок з дружиною може сказати, де зустрічаються тротуар і трава. Він також може побачити, де знаходиться його білий диван.

«Це дійсно приголомшливо — бачити щось, навіть якщо це всього лише точки світу», — сказав Філіп.

Тим не менш, керівник дослідження і нейрохірург Даніель Йошор сказав, що його команді доведеться ще багато попрацювати, перш ніж вони досягнуть бажаного результату.

За матеріалами The Guardian

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