Масові рубки лісу підсилюють паводки – вчені

Промислова заготівля деревини відчутно впливає на рівень води в річках під час паводків і повеней, а наслідки втручання людини в природний ландшафт позначаються на протязі десятиліть після закінчення робіт. До такого висновку прийшли експерти фонду «Срібна тайга» (створений в 2002 році на основі сиктивкарського відділення Всесвітнього фонду дикої природи (WWF)), які досліджували поведінку річок Республіки Комі протягом 20 років після закриття великого лісозаготівельного підприємства «Мезеньлес». Екологи вважають, що найсильніша повінь в Іркутській області, який забрав життя 22, набуло настільки катастрофічний характер у тому числі з-за вирубок, передає ІА «КазахЗерно.kz».

Десятиліття на відновлення

Масовані рубки лісу на водозборах справляють істотний вплив на річки – в результаті збільшується інтенсивність паводків і повеней, міліють струмки, знижується рівень грунтових вод, через що пересихають криниці і зникають цінні види риби.

До такого висновку дійшли екологи Фонду сприяння сталому розвитку «Срібна тайга» Юрій Паутов та Олександр Боровлев, які вивчили наслідки роботи спільного радянсько-болгарської лісозаготівельного підприємства «Мезеньлес» в Республіці Комі. З середини 1970-х років воно вело заготовки в районі річки Мезень. За 20 років, до початку 1990-х років було вирубано майже дві третини площі водозбірного басейну Верхньої Мезени.

Проведений аналіз спостережень Росгідромету і опитування, в якому взяли участь більше сотні старожилів регіону, показали, що в період з 1970 по 1980 рік різко змінилися всі характеристики гідрологічного режиму. Саме на цей час припав найбільш активний розвиток лісозаготівель «Мезеньлеса».

Місцеві жителі відзначили, що найбільш сильні паводки і водопілля спостерігалися на Мезени в 1980-1990 роках, після чого їх інтенсивність почала знижуватися. Але процес триває досі, з чого дослідники зробили висновок, що період відновлення після припинення суцільних рубок становить не менше 20 років.

До 1980 року кількість води в річці Мезень в літньо-осінній період різко знизилося.

– Зараз Мезень можна перейти пішки, а 40 років тому тут ходили пароплави, – поскаржилися старожили в ході опитування. – Після «болгарських» вирубок спостерігається пересихання колодязів. З березня по травень і в серпні води в криницях немає, або дуже мало.

Дорослий ліс перехоплює кронами опади, із-за чого збільшується їх випаровування, пояснив «Известиям» директор фонду «Срібна тайга» Юрій Паутов.

– В середньому полог деревостану може затримувати 10-25% випадають рідких опадів. Взимку перехоплення опадів і випаровування також відіграють важливу роль, особливо у хвойних лісах, де сніг затримується на кронах дерев і під пологом лісу протягом тривалого часу, – сказав він.

Грунту, вкриті лісом, мають більш високу проникність, за рахунок чого зменшується поверхневий стік і збільшуються запаси ґрунтових вод, продовжив еколог. Зниження лісистості водозбору призводить до того, що в період танення снігу та під час повеней вода не зустрічає перешкод, тому швидко стікає по поверхні грунту і значно піднімає рівень річок.

Майже 15% опитаних зазначили, що в результаті масових рубок відбулося замулення річок і струмків. З цими причинами багато жителів Удорського району пов’язують і скорочення чисельності цінних порід риб – харіуса, сьомги, сига – в самій Мезени і її притоках. Це пояснюється посиленням ерозії грунту з-за інтенсивного поверхневого стоку. Причому накопичення і переміщення піщаних наносів у руслі Мезени триває досі, хоча минуло вже більше чверті століття.

Іркутські обставини

Причиною трагедії в Іркутській області стало збіг декількох обставин, вважають екологи: надзвичайна кількість опадів (місцями – майже чотиримісячна норма), дотаивание снігу в горах, забудова в заплаві, недостатня висота дамби, пояснив «Известиям» кандидат біологічних наук Олексій Ярошенко. Одним з факторів, сукупність яких призвела до трагедії, сталі та суцільні рубки лісу в регіоні.

– Тільки верхня частина водозбірних басейнів річок Уди і Ії не була порушена масовими промисловими рубками останніх десятиліть. І це пом’якшило ситуацію. А внизу, на рівнині, ростуть вже вторинні ліси. Це, звичайно, вніс свій сумний внесок у паводок, – сказав Олексій Ярошенко. – Але зараз у верхів’ях намічені санітарні рубки. Ми підозрюємо, що вони липові, тому що такі прецеденти вже були. Це рубки, які проводяться під приводом боротьби з шкідниками, але їх основний сенс – обійти заборони та обмеження, а по суті вони нічим не відрізняються від промислової заготівлі деревини. Ці дії можуть в майбутньому збільшити ризики повеней. Це дуже небезпечно.

На проблему незаконних вирубок лісу неодноразово звертав увагу глава держави. Так, 16 травня на медіафорумі ЗНФ Володимиру Путіну продемонстрували кадри сюжету РЕН ТВ про те, як в Іркутській області бездіяльність чиновників призводить до розкрадання лісу, коли під виглядом санітарної обробки для нелегального продажу вирубуються здорові дерева, а для приховування крадіжки влаштовуються підпали.

– Думка не позбавлена підстав, тому що, дійсно, самий простий спосіб покрити крадіжка лісу – це підпалити окремі ділянки. Тому це вимагає ретельного професійного розслідування, – зазначив президент.

На думку глави держави, ситуація з порушеннями в лісовій галузі вимагає швидкого наведення порядку.

– Там, звичайно, і злодійство жахливе, і нанесення колосальної шкоди природі, і майбутнім поколінням. Тому зараз вивчаються та формулюються доповнення у відповідні законодавства, – сказав він.

6 червня стало відомо про затримання в Москві міністра лісового комплексу Іркутської області Сергія Шеверды. За наявною інформацією, сталося це у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом незаконної вирубки лісу в державному природному заказнику. За даними слідства, чиновник погодив проведення суцільної рубки на площі 120 га, в результаті чого державі був нанесений збиток у розмірі не менше 748 млн рублів.

– З чорними лісорубами потрібно боротися. Ця робота буде продовжена, я абсолютно в цьому переконаний. Тут У нас спільні інтереси, ми розуміємо, що далі так не можна, – сказав, коментуючи це затримання, міністр природних ресурсів і екології Росії Дмитро Кобилкин.

Тиждень тому, 1 липня, стало відомо, що прокуратура Северобайкальского району Іркутської області ініціювала перевірку за фактом пожежі, який був виявлений в заказнику «Туколонь» 29 червня співробітниками «Авиалесоохраны». Джерело РЕН ТВ в правоохоронних органах повідомило, що за день до займання, 28 червня, слідчі спільно з фахівцями проводили виїзні заходи з метою виявлення фактів незаконної вирубки лісу комерційними структурами, пов’язаними з вищим керівництвом регіону.

Незважаючи на ефективну роботу Мінпромторгу в останні роки, тема вирубок стає все більш актуальною, зазначив у розмові з «Вістями» і директор Інституту прикладних політичних досліджень Григорій Добромелов. Ситуація на місцях, наголосив експерт, залежить не тільки від стихійних лих, але й від ефективності регіонального управління.