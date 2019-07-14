Популярні міфи про здоровий сніданок

Завдання сніданку – наситити організм корисними речовинами і енергією на весь день.

Експерти розвінчали міфи про користь 6 популярних сніданків. Дотримання рекомендацій допоможе зробити правильний вибір і поснідати без негативних наслідків для організму.

Кисломолочні продукти дуже корисні для організму, звичайно, якщо немає протипоказань. Але ось накопичена за ніч соляна кислота не дасть організму отримати всі корисні, що містяться в них речовини. Варто перенести вживання кисломолочних на вечерю.

Банани на сніданок, теж не кращий вибір. Що міститься в них магній може викликати велике навантаження на серце. Експерти рекомендують банани перенести на вечерю і вжити разом з кисломолочними продуктами, які вже згадувалися вище. Наприклад, можна заважати банани з кисломолочними в блендері для приготування смузі.

Але і це ще не все. Не менш популярними є кукурудзяні пластівці. Вони можуть зарядити людину енергією на більшу частину дня, тим більше – якщо вживати їх з молоком. Але це викличе стрибок цукру в крові і отримана енергія піде неймовірно швидко. А при змішуванні з молоком якщо додати цукор, то це буде найсильніший удар по травній системі.

Популярна в багатьох країнах світу яєчня з беконом – знову не той рецепт. Мало того, що такий сніданок через високий вміст жиру може привести до зайвої ваги, червоне смажене м’ясо натщесерце може спровокувати рак підшлункової залози.

Багато вважатимуть, що альтернативою буде омлет на молоці з білків, але жовток використовувати теж потрібно, так як він теж містить масу корисних мікроелементів.

Магазинні йогурти на основі фруктів і ягід не варто пити натщесерце, так як це викличе підвищення кислотності в шлунку і може призвести до гастриту. Краще випити сік після щільного сніданку.

: zdorovia.com.ua

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