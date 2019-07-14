Через зміни клімату серед черепах Кабо-Верде залишаться тільки самки

Дослідники з Університету Ексетера попереджають, що головаті морські черепахи, народжені на ключовому місці розмноження в Кабо-Верде, стануть самками з-за змін клімату. Навіть при сценарії з низьким рівнем викидів до 2100 року 99,86 відсотка дитинчат будуть жіночої статі.

Якщо викиди не зменшаться, понад 90 відсотків черепашок будуть инкубироваться при «смертельно високих температурах». Це означає, що діти будуть гинути ще до того, як вилупляться.

В Кабо-Верде проживає одна з найбільших у світі популяцій головастих морських черепах — близько 15 відсотків від загальної чисельності. Підлогу черепах визначається температурою, в якій вони інкубуються, а теплі температури сприяють появі на світ самок.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Команда дослідників вивчила прогнози температури Міжурядової групи експертів по зміні клімату (МГЕЗК) на 2100 рік, викладені в трьох ситуаціях: низька (1,8 ° С), середня (2,8 ° С) і висока (3,4 ° С).

Крах популяції

В даний час 84 відсотки дитинчат черепах в Кабо-Верде — самки. Якщо середні температури стануть ще більш високими, цей відсоток різко збільшиться.

За словами вчених, при всіх трьох сценаріях зміни клімату до 2100 року більше 99 відсотків дитинчат головастих морських черепах можуть стати самками, а при сценаріях з середнім і високим рівнем викидів самців може взагалі не з’явитися.

Невідомо, як довго зберігається у самців черепах репродуктивна функція, так що самці старшого віку теоретично можуть продовжувати розмножуватися через роки після того, як нові самці перестануть вилуплюватися. Проте в якийсь момент популяція, ймовірно, все ж зазнає краху.

Це вкотре показує, що настав час приймати заходи проти зміни клімату, поки не стало занадто пізно, щоб запобігти наслідки, описані в дослідженні.

За матеріалами Independent

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