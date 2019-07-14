На Донбас обрушилася «страта єгипетська»: вражаюче відео нашестя сарани



“Під час тимчасового приходу “Рускава міра” на територію Станично-Луганського району у 2014 році, терористами було пограбовано та знищено обладнання одного з великих підприємств району, ПАТ “ЛУГАНСЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ”.З годиною, штучні стави висохли, перетворившись у болота. Як наслідок, маємо осередок розмноження сарани. Провели засідання комісії ТБНС. Зараз вирішується , яким чином боротися з сараною, тому що територія не обстежена та не размінована. Безпосередня близькість розташування ставів до лінії зіткнення, унеможливлює використання авіації, для обробки території хімічними засобами проти сарани.«



На територію Станично-Луганського району, який у 2014 році російські окупанти розграбували, знищивши одну з важливих підприємств, обрушилася «страта єгипетська» — полчища сарани.



Відповідне відео було опубліковано на сторінці Станично-Луганської райдержадміністрації в Facebook.



Так, вогнище розмноження сарани виник в районі з-за того, що штучні ставки висохли, перетворившись в болота.



«Зараз вирішується, яким чином боротися з сараною, бо територія не обстежена і не разминирована. Безпосередня близькість розташування ставків до лінії зіткнення робить неможливим використання авіації для обробки території хімічними засобами проти сарани», — сказано в повідомленні.



