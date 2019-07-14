Дієтолог: топ-5 кращих продуктів для сніданку

Деякі дієтологи і фізіотерапевти (як, наприклад, тренер Марго Роббі і Наомі Кембелл) впевнені, що користь сніданку занадто переоцінена і рекомендують ігнорувати ранковий прийом їжі.

Але український зірковий лікар-дієтолог Наталія Самойленко вважає інакше. Вона стверджує, що сніданок — це «метаболічний вектор і так званий трамплін для інсуліну», пише журнал «Elle».

«Від того, які продукти ми вибираємо для першого прийому їжі, залежить швидкість обмінних процесів і рівень інсуліну протягом дня. Саме з цієї причини сніданок не повинен бути солодким. Солодощі запускають вироблення великої кількості інсуліну. Далі вже не ми управляємо собою — ми стаємо заручниками інсуліну, тягнути на солодке вас буде протягом всього дня «, — стверджує Наталія.

Які ж п’ять продуктів повинні бути у вас на тарілці, щоб ваш сніданок був ситним і здоровим, — дієтолог розповіла в своєму Instagram.

Цільнозернові крупи

Ранкова каша надовго збереже відчуття ситості, не створить додаткового навантаження на травний тракт, забезпечить організм поживними речовинами і необхідною енергією. Найкраще підійдуть гречка, кіноа, пшоно, амарант, дикий рис.

Овочі

Термічно оброблені або сирі овочі повинні бути присутніми в кожному прийомі їжі і займати 50% від загального обсягу їжі за добу.

Лляне насіння

Мало хто знає, але насіння льону за своїми корисними властивостями нічим не поступаються екзотичним насінням Чіа. Льон містить Омега-3, білок, клітковину, залізо, калій, магній і фосфор. Як бонус, він нормалізує роботу серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту.

Яйця

Це справжнісінька протеїнових бомба! Яєчний протеїн вважається еталонним. Просте варене яйце буде набагато корисніше для організму, але можливі такі варіанти як омлет або яйце пашот.

Білі сири

Для здорового сніданку відмінно підійде домашній сир, адигейський, сулугуні, моцарелла, фета або бринза.

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