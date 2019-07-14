У Києві на двох станціях метро перестали приймати жетони

Вестибюлі на двох станціях метро в Києві почнуть працювати без жетонів з 15 липня. Про це повідомляється на сторінці Київського метрополітену в Facebook.

Жетони не будуть продавати в касі і приймати до оплати за проїзд на станції «Нивки» (вихід до пожежної частини) і на станції «Іподром» (вихід до Іподрому). Тут будуть працювати тільки сучасні засоби оплати. Раніше куплені жетони можна використовувати в інших вестибюлях цих станцій і на всіх інших станціях.

Автори повідомлення нагадали, що жетон буде поступово виведені з обігу до 30 жовтня 2019 року.

Можливі варіанти оплати, коли жетон не буде діяти:

1) Картка метро — продається на працює на всіх станціях, як за готівку так і за безготівковим розрахунком, заставна вартість 15 грн (повертається при здачі картки після використання поїздок в касу). Вартість поїздки від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості поїздок.

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2) безконтактна банківська карта (працює на жовтих турнікетах). Вартість поїздки 8 грн

3) е-квиток (працює як в метро, так і в наземному транспорті), продається на станціях: Хрещатик, Театральна, Майдан Незалежності, Лісова, Арсенальна, Академмістечко, Теремки, Видубичі, Почайна Вартість 50 грн, вартість поїздок від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості.

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