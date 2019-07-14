Тягнемо все: у постраждалому від паводку регіоні Росії пришестя мародерів

Не встигли жителі постраждалих районів Іркутської області прийти в себе від стихійного лиха, як трапилася нова біда. У постраждалих районах почали масово орудувати мародери.

«Іркутська обласна прокуратура порушила 14 кримінальних справ про розкрадання майна в затоплених будинках. Всього зареєстровано понад сорок фактів мародерства, – повідомляють «Крим.Реаліі».

25 червня в Іркутську область прийшов найпотужніший річний паводок за всю історію метеоспостережень. Притоки Ангари особливий шкоди завдали Тулунского і Нижнеудинского районам.

Нагадуємо, в зоні затоплення опинилися 107 великих і малих селищ – це близько 10 тисяч житлових будинків і близько 38 тисяч чоловік. Серед постраждалих 8 тисяч дітей. Відомо про 25 загиблих і 11 зниклих безвісти, 580 жителів Іркутської області госпіталізовано, в їх числі 134 дитини. Повінь зачепила 83 населених пункти і 6700 житлових будинків, із зони лиха евакуювали понад 2600 осіб.

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