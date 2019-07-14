Справжній президент: мережу розбурхала дивна поведінка Зеленського і Богдана (відео)

Відеозапис візиту президента України Володимира Зеленського і Андрія Богдана, голови Офіса президента, на завод “Південмаш” викликав обурення у деяких українців.

Відповідне відео було опубліковано на Twitter-сторінці “Львівський метрополітен” пише Апостроф.

Очень показательное видео. Во время визита преЗЕдента на Южмаш чиновник завода отвернулся от Зеленского и отчитывается перед жующим жвачку Богданом. Теперь вы знаете кто настоящий президент. Спасибо всем кто голосовал по-приколу. "Ви зробили це разом". Жрите pic.twitter.com/vkiV8LF30G

— Львовский метрополитен (@natohawks) 13 липня 2019 р.

“Дуже показове відео. Під час візиту преЗЕдента на Південмаш чиновник заводу відвернувся від Зеленського і звітує перед Богданом, який жує жуйку. Тепер ви знаєте хто справжній президент. Спасибі всім хто голосував по-приколу”, – йдеться у підписі до відео.

У коментарях користувачі також висловлюють своє невдоволення поведінкою представників влади. Особливо за жування жуйки критикують Андрія Богдана.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!