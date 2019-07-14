Впертий урод все робить навпаки: політика української влади розорила країну

Депутат Верховної ради Євген Мураєв прокоментував ситуацію на Донбасі і в Криму. Мова йде про т. зв. «київської блокаді» цих регіонів. Зрозуміло, ці обмеження були ініційовані українською стороною. Однак багато депутати нарікають, що за такого ослячого впертості київських властей країна втрачає мільярди. А це – недозволена для України розкіш, тим більше, що країна перебуває у глибокій кризі.

Так депутат ради Євген Мураєв розповідає, що блокада не тільки завдала країні істотний економічний збиток, але і відштовхнула людей.

На думку Мураєва, якщо українська влада дійсно хочуть миру – вони повинні зробити перший крок і скасувати ці обмеження.

За словами екс-міністра економіки України Віктора Суслова, фінансові втрати оцінюються в кілька мільярдів. Він вважає, що блокада, в першу чергу, б’є по самій Україні і впертість у цьому питанні нікому не потрібно. Країна знаходиться на межі розорення ось уже кілька років.

Екс-міністр також звернув увагу на ситуацію з водопостачанням в Криму. Суслов підкреслив, що вода постачалася в Крим не безкоштовно, і тут Україна також залишилася у виграші.

Якщо українській владі справді не байдужа ситуація в країні, слід задуматися про те, що пора закінчувати весь цей цирк з блокадою. Пограли у скривджених, і вистачить.