За 5 років суттєво зменшилась кількість осіб, які отримали громадянство України

За останні 5 років суттєво скоротилась кількість осіб, які набули громадянства України.

Про це повідомили в Департаменті організаційного забезпечення Державної міграційної служби України.

За даними ДМСУ, зокрема, кількість осіб, які набули громадянства України за територіальним походженням, минулого року склала 3388, тоді як 2017 року таких було 3639, а 2014 — 6438 осіб. За перші 5 місяців поточного року громадянства України набули 1199 осіб.

Кількість осіб, які набули громадянства України на підставі угод про спрощений порядок зміни громадянства, з початку поточного року склала лише 29, тоді як минулого року — таких було 70, а 2014 — 125.

Прийнято до громадянства України за Указом Президента України цього року — 652, минулого — 983, а 2014-го — 1339.

Нагадаємо, населення України (з Кримом) до 2050 року скоротиться на 19,9% – до 35,22 млн осіб. Такі дані представлені в новому звіті ООН «Перспективи світового народонаселення» за 2019 рік.