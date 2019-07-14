Риб’ячий канібалізм: сутичку акул-людожерів зняли на відео

Представники National Geographic зняли на відео рідкісне видовище – сутичку двох білих акул, які відомі також, як акули-людожери. Про це пише The Daily Mail.

Відео підтверджує, що серед акул даного виду зустрічається канібалізм. Професор Марк Микан з Австралійського інституту морських наук розповідає, що всі акули є канібалами, включаючи білих хижачок, які вселяють страх.

У ролику знятий момент, як одна їх акул спочатку їсть риболовну приманку, розташовану біля човна, після чого нападає на родича довжиною 3,7 метра.

“Це не просто одна акула атакує іншу, або ж представниці одного виду нападають на інший. Безліч різних видів акул полюють один на одного”, – додав фахівець.

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