День рибалки: цікаві факти про свято і про рибалку

День рибалки, або професійне свято працівників рибного господарства в Україні відзначається щороку у другу неділю липня згідно з Указом Президента № 464/95 від 22 червня 1995 року.
Існує також Всесвітній день рибака, або, як його називають офіційно — Всесвітній день рибальства. Його відзначають 27 червня по всьому світу.
День рибалки: традиції святкування
В різних країнах свято відзначають по-особливому. Наприклад, в Ісландії, де риболовля є важливою частиною промисловості, святкування включають насичений уїк-енд, в ході якого усі бажаючі можуть взяти участь у змаганнях з веслування і багатьох інших заходів, які проводять для всієї родини майже в кожному порту країни. У центрі Рейк’явіка безкоштовно пригощають рибним супом, а на площах грають музиканти.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
В Україні працівників рибної промисловості можна привітати пам’ятним сувеніром. Любителі рибалки часто збираються на відпочинок біля води і влаштовують змагання, мета яких — наловити більше риби за певну кількість часу. Головна страва на День рибака — вуха.
Цікаві факти про рибалку:
- У світі існує 27 000 живих видів риб.
- Рибалка ділиться на кілька категорій: спортивна риболовля та комерційна рибалка.
- Багато людей займаються риболовлею як спортом. Її принцип полягає в тому, що в результаті виловлена риба відпускається назад у море або річку.
- У світі є 21 млн рибалок, які працюють повний робочий день. Приблизно 200 млн осіб залежать від рибного промислу.
- Китай володіє найбільшою в світі рибною промисловістю, за нею йдуть Перу, Японія, США, Чилі, Індонезія, Росія, Індія, Таїланд, Норвегія та Ісландія.
«Навколо Світу. Україна» писав про Топ-5 місцях для риболовлі в Києві та околицях.
За матеріалами «Новий час»
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