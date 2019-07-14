День рибалки: цікаві факти про свято і про рибалку

День рибалки, або професійне свято працівників рибного господарства в Україні відзначається щороку у другу неділю липня згідно з Указом Президента № 464/95 від 22 червня 1995 року.

Існує також Всесвітній день рибака, або, як його називають офіційно — Всесвітній день рибальства. Його відзначають 27 червня по всьому світу.

День рибалки: традиції святкування

В різних країнах свято відзначають по-особливому. Наприклад, в Ісландії, де риболовля є важливою частиною промисловості, святкування включають насичений уїк-енд, в ході якого усі бажаючі можуть взяти участь у змаганнях з веслування і багатьох інших заходів, які проводять для всієї родини майже в кожному порту країни. У центрі Рейк’явіка безкоштовно пригощають рибним супом, а на площах грають музиканти.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

В Україні працівників рибної промисловості можна привітати пам’ятним сувеніром. Любителі рибалки часто збираються на відпочинок біля води і влаштовують змагання, мета яких — наловити більше риби за певну кількість часу. Головна страва на День рибака — вуха.

Цікаві факти про рибалку:

У світі існує 27 000 живих видів риб.

Рибалка ділиться на кілька категорій: спортивна риболовля та комерційна рибалка.

Багато людей займаються риболовлею як спортом. Її принцип полягає в тому, що в результаті виловлена риба відпускається назад у море або річку.

У світі є 21 млн рибалок, які працюють повний робочий день. Приблизно 200 млн осіб залежать від рибного промислу.

Китай володіє найбільшою в світі рибною промисловістю, за нею йдуть Перу, Японія, США, Чилі, Індонезія, Росія, Індія, Таїланд, Норвегія та Ісландія.

«Навколо Світу. Україна» писав про Топ-5 місцях для риболовлі в Києві та околицях.

За матеріалами «Новий час»

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