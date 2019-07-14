Повінь – зміна системи

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Як у спеку уникнути інфарктів та інсультів

14.07.2019

Жаркий мікроклімат чинить шкідливий вплив на організм людини, викликаючи погіршення самопочуття, зниження працездатності, загострення хронічних хвороб.

Особливо це стосується людей похилого віку, із хронічними серцево-судинними захворюваннями, з надмірною масою тіла, тих, хто працює на відкритих місцевостях, у виробничих і громадських приміщеннях без кондиціонування, – передає газета «Новий погляд+».

Коли спекотно, наш організм втрачає рідину, яка виділяється в основному з потом і сечею. Це призводить до згущення крові, що утворює сприятливі умови для утворення тромбів у судинах. У таких умовах серцю необхідно проштовхувати більш густу кров, що спричинює додаткове навантаження на нього. Саме це й сприяє утворенню тромбів у судинах, веде до інфарктів та інсультів. Доказом є підвищення захворюваності на такі хвороби в літні місяці, особливо у спекотні дні.

Як запобігти цим неприємностям? Перш за все, дотримуватись відповідного питного режиму. Вживати звичайну воду без газу, з лимоном, несолодкі соки, зелений чай. Здоровій людині потрібно випивати не менше трьох літрів рідини за добу, тим, хто має захворювання серця, – до двох. Категорично заборонено вживати спиртні напої, які викликають зневоднення. З їжі перевагу надавати овочам і фруктам. Виключити жирні, солені та смажені продукти, каву.

Людям, особливо із серцево-судинними захворюваннями, виходячи з дому, не забувати про головні убори (панамки, кепки, косинки), носити легкий і вільний одяг з бавовняних чи лляних тканин. Бажано не знаходитися на вулиці в найспекотніший час (з 11 до 17 години). Якщо опинилися на вулиці в ту пору, намагайтеся перебувати в тіні. Дотримання цих рекомендацій вбереже ваше здоров’я і навіть життя.

: lyuboml.rayon.in.ua

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