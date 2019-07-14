Як у спеку уникнути інфарктів та інсультів

Жаркий мікроклімат чинить шкідливий вплив на організм людини, викликаючи погіршення самопочуття, зниження працездатності, загострення хронічних хвороб.

Особливо це стосується людей похилого віку, із хронічними серцево-судинними захворюваннями, з надмірною масою тіла, тих, хто працює на відкритих місцевостях, у виробничих і громадських приміщеннях без кондиціонування, – передає газета «Новий погляд+».

Коли спекотно, наш організм втрачає рідину, яка виділяється в основному з потом і сечею. Це призводить до згущення крові, що утворює сприятливі умови для утворення тромбів у судинах. У таких умовах серцю необхідно проштовхувати більш густу кров, що спричинює додаткове навантаження на нього. Саме це й сприяє утворенню тромбів у судинах, веде до інфарктів та інсультів. Доказом є підвищення захворюваності на такі хвороби в літні місяці, особливо у спекотні дні.

Як запобігти цим неприємностям? Перш за все, дотримуватись відповідного питного режиму. Вживати звичайну воду без газу, з лимоном, несолодкі соки, зелений чай. Здоровій людині потрібно випивати не менше трьох літрів рідини за добу, тим, хто має захворювання серця, – до двох. Категорично заборонено вживати спиртні напої, які викликають зневоднення. З їжі перевагу надавати овочам і фруктам. Виключити жирні, солені та смажені продукти, каву.

Людям, особливо із серцево-судинними захворюваннями, виходячи з дому, не забувати про головні убори (панамки, кепки, косинки), носити легкий і вільний одяг з бавовняних чи лляних тканин. Бажано не знаходитися на вулиці в найспекотніший час (з 11 до 17 години). Якщо опинилися на вулиці в ту пору, намагайтеся перебувати в тіні. Дотримання цих рекомендацій вбереже ваше здоров’я і навіть життя.

: lyuboml.rayon.in.ua

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