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Стало відомо куди повернеться в.о. голови ДФС Власов після відставки

14.07.2019

В.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов йде зі своєї посади керувати Південною митницею.

Про це на сторінці у Фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст нагадав, що в Одесі президент Зеленський зажадав, щоб в.о. начальника ДФС Олександр Власов звільнився через невиконання доручення президента звільнити начальників обласних митниць Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької областей.

“Власов рапортує, що всіх звільнив. І він справді підписав документи про звільнення, але насправді всі зазначені чиновники продовжують службу на високих посадах у ДФС. Крім того, немає сумнівів, що Власов також звільниться зі свого поста і… теж продовжить службу на високій посаді у ДФС”, – зауважив Бутусов.

Далі він пояснює, як же це відбувається.

“Насправді в уряді Володимира Гройсмана та в керівництві митниці ДФС давно склалася система колективної безвідповідальності  – призначення на ключові посад “виконувачів обов’язків”. Нікому не відомими “в.о.” легко маніпулювати, а кадрова робота уряд не турбує.

Так і у випадку зі звільненнями у ДФС. Річ у тім, що керівники митниці зазвичай “виконують обов’язки”. І звільнення їх із посади “в.о.” призводить не до звільнення з держслужби, а до переведення на штатну посаду”, – пише журналіст.

Він підкреслює, що Власов зараз, покинувши керівництво ДФС, повернеться на посаду начальника Одеської митниці – головного митного хаба країни, де пролягають основні фінансові потоки експорту та імпорту.

“І керівники тут такі ж в.о. (завдяки Власову). В.о. заступника начальника Одеської митниці – начальник управління протидії митним правопорушенням Анатолій Меркотун, насправді займає штатну посаду – начальник митного поста “Чорноморський”. В.о. начальника митного поста “Одеса – центральний” Каширін – насправді заступник начальника поста. В.о. начальника митного поста “Чорноморський” Босий насправді є заступником начальника поста”, – признав Бутусов.

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За його словами, спроба Зеленського ліквідувати корупційні схеми у ДФС шляхом примусу до звільнення Власова і керівників митниць, які заплямували себе, “розкрила системну проблему кадрової політики митниці (та й Кабміну загалом), де керівники ключових напрямків стали виконувачами обов’язків”.

“І не державних обов’язків, а обов’язків особистих “рішал” своїх босів”, – резюмує журналіст.

 

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