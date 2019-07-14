Українців попередили про потужну магнітну бурю: що варто знати

Лікарі радять уникати стресів, більше відпочивати й обов’язково мати під рукою необхідні ліки

У понеділок, 15 липня, Землю накриє потужна магнітна буря. Причиною її виникнення є спалахи на Сонці, в результаті яких потік заряджених частинок розлітається в різні боки, мішенню стає також і Земля.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це повідомляє УНІАН.

Магнітне поле Землі захоплює з космічного простору заряджені частинки. Дуже сильний їхній потік збурює магнітне поле планети. Цей процес і називається магнітною бурею, яка має глобальний вплив на Землю.

Ця магнітна буря є найпотужнішою у липні 2019 року та однією із найсильніших за останнє десятиліття.

У період магнітних бур фізичний стан істотно погіршується. Особливо на собі це відчувають метеочутливі люди і люди похилого віку, а також вагітні жінки і маленькі діти. Також підвищується ризик серцевих нападів і інфарктів.

Симптоми, які можуть спостерігатися у людей під час магнітних бур – безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих ​​на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, перепади тиску.

Що не можна робити в магнітну бурю?

У період магнітних бур не бажано займатися активними видами діяльності, краще відмовитися від важких фізичних навантажень. Не варто зловживати спиртними напоями і переїдати.

Щоб захистити себе від впливу магнітних бур, треба відмовитися від шкідливої ​​їжі, вживати більше овочів, фруктів, білого м’яса, риби, замінити каву м’ятним чаєм і пити побільше води.

Нагадаємо, раніше в мережі оприлюднили графік магнітних бур на кожен місяць 2019 року. Фахівці розповіли про вплив магнітних бур на здоров’я і про те, чого не варто робити в цей період.

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