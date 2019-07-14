Агент «Соколовський»: стало відомо про зв’язок Медведчука з КДБ

Український політик Віктор Медведчук зі студентських часів був агентом КДБ під оперативним псевдонімом «Соколовський».

Про це розповів аналітик, в минулому радянський розвідник і однокурсник Володимира Путіна з інституту КДБ, Юрій Швець в інтерв’ю Обозревателю.

«На території України він підміняє собою всі резидентури спецслужб РФ. Вони Кремлю не потрібні, поки в Україні Медведчук. Він виконує колосальний обсяг агентурної роботи. Це джерело найважливішої політичної інформації про ситуацію в країні. І з огляду на коло його зв’язків, це найцінніша інформація », – пояснив Швець.

«На щастя, поради, які він дає Путіну, часто призводять до зворотних результатів, але як агент-інформатор Медведчук безцінний», – зазначив Швець.

Крім того, Швець запропонував оцінити можливості Медведчука в якості вербувальника людей.

«Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів. Ось як він за останні кілька років проник на ринок нафтопродуктів України? Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали? Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого є він ?! Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів ».