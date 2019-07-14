Волох: Песимісти і оптимісти сходяться – повстання неминуче

З огляду на політичну ситуацію, яка склалася сьогодні в нашій країні політичний експерт і блогер Карл Волох заявив, що в Україні і песимісти й оптимісти вважають, що громадянське повстання неминуче. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політекспрета у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Карл Волох пише: «Політично притомні люди в Україні сьогодні поділяються на дві категорії. Песимісти стверджують, що передбачили весь жах гетьманування президентика, оптимісти – що реальність виявилася чорнішою за найгірші сподівання. Обидві категорії сходяться на тому, що громадянське повстання неминуче. Але оптимісти вважають, це буде черговим витком спіралі прогресу, а песимісти – що кінцем державності (принаймні, реальної)».

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Нагадаємо, що політичний експерт Карл Волох нещодавно відреагував на відмову Дмитра Разумкова говорити українською мовою. Експерт порівнює голову партії «Слуга народу» з радянськими алкоголіками, котрі відмовлялися кинути пити, доки американці не відпустять Анжелу Девіс.

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