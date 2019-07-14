Голобуцький: Якщо Медведчук не пройде до ВР, то ZiK, 112-й і NewsOne стануть йому не потрібні

Політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук повідомив про те, що у нього є інсайдерська інформація про долю трьох каналів Медведчука, якщо їхній власник не увійде до Верховної ради. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Голобуцького.

Політтехнолог пише: «Надійшла цікава інсайдерська інформація:

Якщо Медведчуку не вдасться увійти до парламентської більшості і зайняти посаду не нижче ніж спікер ВР, то цілих три досить великих телеканалу тоді йому будуть зовсім не потрібні. ZiK, 112-й і NewsOne стануть дуже дорогим (так як ми всі розуміємо: це повністю дотаційні проекти, до того ж недешеві, там про окупність діяльності мова взагалі не йде) і незручним баластом.

Отже, в такому випадку десь ближче до весни можна буде очікувати тотального розпродажу. Мінімум два з трьох каналів підуть з молотка».

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Нагадаємо, що аналітик, в минулому радянський розвідник і однокурсник Володимира Путіна з інституту КДБ, Юрій Швець розповів про те, що український політик Віктор Медведчук зі студентських часів був агентом КДБ під оперативним псевдонімом «Соколовський».

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