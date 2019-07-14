У шлунку знайшли динозавра ящірку невідомого виду

Палеонтологи виявили ящірку невідомого виду в шлунку мікрораптора Microraptor zhaoianus. Динозавр проковтнув її цілком, тому будова ящірки вдалося вивчити. Видобуток мікрораптора допомогла не тільки з’ясувати його раціон, але й досліджувати харчовий ланцюг біоти (сукупності живих організмів в межах певної території) Джехол, яка сформувалася на території сучасного Китаю 120-133 мільйона років тому.

Microraptor zhaoianus жили близько 120 мільйонів років тому і відносилися до сімейства невеликих хижих динозаврів — дромеозаврид. Микрорапторы важили близько одного кілограма і досягали, за різними оцінками 0,77–1,2 метрів. У них було чотири крила, на передніх і задніх кінцівках, завдяки чому, ймовірно, вони могли планувати між деревами. Палеонтологи неодноразово знаходили микрорапторов з повним шлунком, тому у них була можливість вивчити раціон рептилій. Наприклад, вже відомо, що ящери полювали на энанциорнисовых птахів, рибу і дрібних ссавців.

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Нові скам’янілості, знайдені в біоті Джехол, показали, що микрорапторы полювали і на лускатих рептилій. Палеонтологи під керівництвом професора Цзинмая о’коннора з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук описали ящірку невідомого роду і виду, яку проковтнув микрораптор. Від інших ящірок біоти Джехол вона відрізнялася будовою зубів з розвиненими коренями і невеликими коронками, і відстанню між ними. Дослідники назвали новий таксон (група в класифікації) Indrasaurus wangyuani, на честь індуїстського бога Індри. Згідно міфу, його цілком проковтнув змієподібний демон Врітра під час їх боротьби один з одним.

Индразавр допоміг дослідникам побудувати попередній варіант харчової ланцюга біоти Джихол. Мабуть, у нижній крейдяний період у цій місцевості зустрічалися як зарослі лісом, так і відкриті ділянки простору. Палеонтологи знаходили тут рослини пристосовані як до посушливого, так і вологого клімату, що свідчить про те, що тут періодично відбувалися кліматичні флуктуації. Серед скам’янілостей тварин в біоті знаходили рештки динозаврів, які поширилися по планеті в крейдяний період — цератопсов, тираннозаврид, овирапторидов. Тут же зустрічалися скам’янілості примітивних жаб, ящірок, ссавців загону многобугорчатых, зниклого близько 34 мільйонів років тому, энанциорнисовых птахів, зауропод із загону макронариев, а також залишки риб, черевоногих молюсків, креветок і остракод, комах, павуків. Однією з основ раціону хижаків була риба, меншою мірою ссавці і ящірки.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Китаї знайшли новий вид динозавра з крилами летючої миші.

За матеріалами Nplus1

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