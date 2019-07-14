Гай: «Медведчук, а отже і Путін продовжують підтримувати ЮВТ»

Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай звернув увагу на те, що через останні події, які розгортаються в Україні з поля зору багатьох людей випала Юлія Тимошенко. Він пише про те, що лідерка «Батьківщини» й сама це відчула, тож прийшла телеканал Медведчука Ньюсван. Гай вважає, що це свідчить про те, що Медведчук, а отже і Путін продовжують підтримувати Тимошенко. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Мирослава Гая у соцмережі фейсбук.

У своєму дописі Гай висловлює таку думку: «Поки всі ошалешено слідкують за розгортанням дупи, яка поглинає Україну, діями Зеленського, російським реваншем та іншими радощами нашого зоопарку, з фокусу абсолютно випала Юля.

Її вже і не згадують особливо. Вона майже припинила існування в інформаційному просторі.

Напевно пані і самі то відчувають, то й шукають виходу та порятунку.

Інакше я не можу пояснити прихід Тимошенко на телеканалі Медведчука Ньюсван. Можливо розраховувала на телеміст, чи що?»

Журналіст вважає, що ця поява свідчить про те, що Медведчук і Путін підтримують Тимошенко, адже в новій ВР їм потрібна проросійська більшість для змін конституції.

«Але коли серйозно, це свідчить, що Медведчук, а отже і Путін продовжують підтримувати ЮВТ.

У новій Раді їм потрібна проросійська більшість 300 голосів для зміни Конституції і тут усі союзники хороші, занадто далекоглядна мета», – наголошує Мирослав Гай.

Він також пише про те, що плани Москви – через агентів впливу прибрати з Конституції України рух до НАТО і максимально згорнути демократичні противаги сформувавши в Україні путінську систему одноосібної влади.

«В таких умовах і Зеленському сидіти в кріслі не довго. Він виконає свою роль і піде, а ми залишимося з новою потворною політичною реальністю», – закінчує свій допис Мирослав Гай.

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Нагадаємо, що політичний експерт і блогер Карл Волох нещодавно заявив, що в Україні і песимісти й оптимісти вважають, що громадянське повстання неминуче.

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