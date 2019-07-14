П’ятеро професійних гравців у покер програли штучному інтелекту

На досягнення подібного результату знадобилося більше двох років.

Американські науковці створили програму Pluribus, якій вдалося обіграти в техаський холдем п’ятьох професійних гравців, “сидячи” з ними за покерним столом. За словами дослідників, створюючи власну стратегію, штучний інтелект виробив декілька прийомів, які можуть в подальшому вплинути на гру професіоналів, повідомляє ZN.UA з посиланням на Naked science.

У 2017 році творці Pluribus вже представляли програму Libratus, яка обіграла чотирьох професійних гравців у покер і виграла два мільйони доларів. разом з тим, вони вирішили не зупинятися на досягнутому і створили більш досконалу версію штучного інтелекту.

Автори Pluribus оснастили його “абстрактною дією” і “абстрактною інформацією” — так програма змогла відкинути зайві варіанти подальших ходів і залишити лише ті, які потрібні для прийняття рішення. Під час тестів Pluribus, використовуючи метод самонавчання та “систему мінімізації жалю” (коли програма максимально скорочує різницю між вже прийнятим рішенням і оптимальною стратегією), грала в покер з п’ятьма своїми копіями, спочатку граючи навмання. Згодом ШІ навчився аналізувати ходи і зрозумів, які дії і з якою ймовірністю ведуть до перемоги в грі.

Головна частина експерименту проходила за участю одного гравця в покер і п’яти версій програми або п’яти гравців і одного ШІ. У грі брали участь п’ять чемпіонів з покеру, кожен з яких в минулому виграв більше мільйона доларів. У результаті програма більш ніж за десять тисяч разів обіграла всіх кращих гравців і виграла півмільйона доларів.

Також читайте: У КИТАЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ РОЗКРИЛИ ЗЛОЧИН, СКОЄНИЙ 20 РОКІВ ТОМУ

Нагадаємо, що раніше штучний інтелект виявив ліки від малярії в зубній пасті. У ході дослідження вчені підключили штучний інтелект для аналізу того, як збудник, малярійний плазмодій, взаємодіє з триклозаном, антибіотиком із звичайної “лікувальної” зубної пасти. Цей антибіотик, як пояснюють біологи, пригнічує розмноження бактерій, заважаючи роботі одного з їхніх ключових ферментів, який відповідає за складання жирових молекул, необхідних для нормальної роботи клітинних стінок мікробів.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!