Супрун: Електронні сигарети такі ж шкідливі як і традиційне куріння

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляє, що електронні сигарети = традиційне куріння, а не “безпечна альтернатива” сигаретам. Вона також розповідає про те, МОЗ пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюну. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Супрун у соцмережі фейсбук.

У своєму дописі Уляна Супрун розповідає про те. Що Міністерство охорони здоров’я України пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюну.

«Це допоможе зберегти здоров’я українців, а також наблизить наше законодавство до європейських стандартів», – наголошує в.о.міністра.

Вона також пише про те, що відповідний законопроект вже опубліковано для громадського обговорення і коротко розповідає, які тютюнові вироби і пристрої для куріння пропонується заборонити.

«Пропонуємо заборонити продаж таких тютюнових виробів:

Так званий “жувальний тютюн”.

“Смачний” тютюн для самокруток та сигарети із характерним запахом або смаком.

Сигарети, в яких міститься більше 1 мг нікотину, 10 мг смоли та 10 мг монооксиду вуглецю.

Тютюнові вироби з вітамінами, кофеїном або добавками, що створюють враження, ніби куріння має переваги для здоров’я.

Тютюнові вироби з добавками, які роблять дим кольоровим або полегшують його вдихання та засвоєння.

Тютюнові вироби з добавками, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі.

У фільтрі, папері чи капсулах не має бути домішок, ароматів, нікотину.

Буде заборонено сигарети та тютюн для самокруток, що містять смакові та ароматичні добавки у фільтрі, папері, упаковці чи капсулах.

Електронні сигарети пропонуємо прирівняти до традиційного куріння.

Вперше на законодавчому рівні буде введено поняття електронних сигарет та інших способів споживання тютюну. Буде визначено, що і згоряння тютюну, і тління і нагрівання — це все куріння. Курити їх у приміщенні заборонено. Так само заборонено рекламувати будь-які сигарети та тютюнові вироби незалежно від способу їхнього споживання.

Пропонуємо збільшити площу, де попереджатимуть попереджень про шкоду куріння».

Уляна Супрун також пише про те, що на кожній упаковці сигарет, крім напису має бути кольорове фото, яке попереджає про наслідки для здоров’я. І це попередження має займати не менше 65% площі сигаретної упаковки, і не менше 30% площі упаковки електронних сигарет чи контейнерів для заправки.

«Такі обмеження є частиною європейської практики — вони вже три роки діють у країнах ЄС. Україна також зобов’язана їх впровадити, згідно з Угодою про Асоціацію. Запропонований законопроект дасть змогу закрити шпарини в законодавстві, якими користуються виробники сигарет, зокрема електронних. Він також допоможе скоротити споживання тютюну та позитивно вплине на здоров’я українців. http://bit.ly/2XOXDlo», – наголошує у своєму дописі в.о міністра.

Вона також заявляє, що важливо розуміти, що збереження здоров’я — це значною мірою особиста відповідальність кожного з нас. Саме тому ми регулярно нагадуємо про шкоду куріння та закликаємо позбутися цієї звички якомога раніше, аби уникнути незворотніх наслідків.

«Щороку від хвороб, спричинених тютюновою залежністю у світі помирають 7 млн людей, 900 тисяч із них не є курцями. https://goo.gl/74s5AQ. І хоча кількість курців в Україні останнім часом зменшується, показники досі є високими. А серцево-судинні хвороби лишаються лідером серед причин смертності українців», – застерігає Уляна Супрун.

Також читайте: СУПРУН РОЗПОВІЛА, ЯК ЗБЕРІГАТИ ЛІКИ ВЛІТКУ

Нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нещодавно розповіла про те, як правильно зберігати і транспортувати різні ліки під час літньої спеки. Вона розповіла, які ліки найбільш чутливі до зміни температури й вологості.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!