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Супрун: Електронні сигарети такі ж шкідливі як і традиційне куріння

14.07.2019

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляє, що  електронні сигарети = традиційне куріння, а не “безпечна альтернатива” сигаретам. Вона також розповідає про те, МОЗ пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюну. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Супрун  у соцмережі фейсбук.

У своєму дописі Уляна Супрун розповідає про те. Що Міністерство охорони здоров’я України пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюну.

«Це допоможе зберегти здоров’я українців, а також наблизить наше законодавство до європейських стандартів», – наголошує в.о.міністра.

Вона також пише про те, що відповідний законопроект вже опубліковано для громадського обговорення і коротко розповідає, які тютюнові вироби і пристрої для куріння пропонується заборонити.

«Пропонуємо заборонити продаж таких тютюнових виробів:

  • Так званий “жувальний тютюн”.
  • “Смачний” тютюн для самокруток та сигарети із характерним запахом або смаком.
  • Сигарети, в яких міститься більше 1 мг нікотину, 10 мг смоли та 10 мг монооксиду вуглецю.
  • Тютюнові вироби з вітамінами, кофеїном або добавками, що створюють враження, ніби куріння має переваги для здоров’я.
  • Тютюнові вироби з добавками, які роблять дим кольоровим або полегшують його вдихання та засвоєння.
  • Тютюнові вироби з добавками, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі.
  • У фільтрі, папері чи капсулах не має бути домішок, ароматів, нікотину.

Буде заборонено сигарети та тютюн для самокруток, що містять смакові та ароматичні добавки у фільтрі, папері, упаковці чи капсулах.

  • Електронні сигарети пропонуємо прирівняти до традиційного куріння.

Вперше на законодавчому рівні буде введено поняття електронних сигарет та інших способів споживання тютюну. Буде визначено, що і згоряння тютюну, і тління і нагрівання — це все куріння. Курити їх у приміщенні заборонено. Так само заборонено рекламувати будь-які сигарети та тютюнові вироби незалежно від способу їхнього споживання.

  • Пропонуємо збільшити площу, де попереджатимуть попереджень про шкоду куріння».
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Уляна Супрун також пише про те, що на кожній упаковці сигарет, крім напису має бути кольорове фото, яке попереджає про наслідки для здоров’я. І це попередження має займати не менше 65% площі сигаретної упаковки, і не менше 30% площі упаковки електронних сигарет чи контейнерів для заправки.

«Такі обмеження є частиною європейської практики — вони вже три роки діють у країнах ЄС. Україна також зобов’язана їх впровадити, згідно з Угодою про Асоціацію. Запропонований законопроект дасть змогу закрити шпарини в законодавстві, якими користуються виробники сигарет, зокрема електронних. Він також допоможе скоротити споживання тютюну та позитивно вплине на здоров’я українців. http://bit.ly/2XOXDlo», – наголошує у своєму дописі в.о міністра.

Вона також заявляє, що важливо розуміти, що збереження здоров’я — це значною мірою особиста відповідальність кожного з нас. Саме тому ми регулярно нагадуємо про шкоду куріння та закликаємо позбутися цієї звички якомога раніше, аби уникнути незворотніх наслідків.

«Щороку від хвороб, спричинених тютюновою залежністю у світі помирають 7 млн людей, 900 тисяч із них не є курцями. https://goo.gl/74s5AQ. І хоча кількість курців в Україні останнім часом зменшується, показники досі є високими. А серцево-судинні хвороби лишаються лідером серед причин смертності українців», – застерігає Уляна Супрун.

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Нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нещодавно розповіла про те, як правильно зберігати і транспортувати різні ліки під час літньої спеки. Вона розповіла, які ліки найбільш чутливі до зміни температури й вологості.

 

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