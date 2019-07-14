Бірюков: ДБР на замовлення Портнова починає розслідування за фактом початку активної фази бойових дій в липні 2014 року

«Коли ДБР на замовлення Портнова починає розслідування за фактом початку активної фази бойових дій в липні 2014 року – це нам здається диким і дивним», – пише на своїй сторінці у соцмережі фейсбук відомий волонтер, у минулому радник Міністра оборони Юрій Бірюков, реагуючи на дії ДБР. Він також закликає небайдужих людей приєднатися до акції «Гасимо непотріб, гасимо реванш!» Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Бірюкова.

У своєму дописі Юрій Бірюков пише: «Всі ці вуличні акції завжди невчасно, правда? І час незручне, і день незручний, і місце невдалий. Ось тільки…

Ось тільки коли ДБР сфальсифікував “переговори” армійських офіцерів про бронежилети, адже це нам було просто “бридко”. А ось військові на передовій раптом відчули тривогу, справжню, чи не фейсбучную – ну, хіба мало.

Ось тільки коли ДБР на замовлення Портнова починає розслідування за фактом початку активної фази бойових дій в липні 2014 року – це нам здається диким і дивним. А вони, під шумок, намагаються зараз отримати доступ до військових документів 2014 року, багато хто з яких під грифом.

Ось тільки коли ДБР на замовлення Портнова починає розслідування за фактом проходу українських військових кораблів через Керченську протоку – це здається диким і дивним не тільки нам, а й Міжнародному трибуналу ООН з морського права. Наступного разу нам складніше буде просити про допомогу міжнародне співтовариство, адже наші власні “слідчі” ведуть розслідування.

Всі ці речі ДБР робить завжди невчасно. В незручне для нас час, в незручний для нас день, в невідповідних для нас місцях.

Але ми завтра прийдемо».

Також читайте: ЧЕСТЬ – ПРОЙТИ З ПОБРАТИМАМИ ПО ГОЛОВНІЙ ВУЛИЦІ КРАЇНИ, – БІРЮКОВ ПРО ПАРАД ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Нагадаємо, що Відомий волонтер, у минулому радник Міністра оборони Юрій Бірюков нещодавно відреагував на заяву Зеленського щодо рішення не проводити цього річ військовий парад до Дня Незалежності України. Бірюков вважає, що військові вважали за честь пройти з побратимами по головній вулиці країни.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!