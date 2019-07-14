У Києві туристів поведуть по місцях зйомок серіалу «Чорнобиль»

У Києві запустили туристичний маршрут по локаціях зйомок серіалу «Чорнобиль». Туристам показуватимуть місця з серіалу – вулиці Хрещатик та Богдана Хмельницького, Національний музей «Чорнобиль» та Арку дружби народів. Екскурсія розрахована приблизно на 4 години.

Організатори підкреслюють, що повного занурення вдасться досягти завдяки реквізиту.

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«Наприклад, перед стартом екскурсії автобус обробляється спеціальним розчином для очищення від радіаційного пилу». Тому під час екскурсії відвідувачі зможуть побачити те, що відбувалося 33 роки тому і зрозуміти, як Київ пережив цю страшну аварію. І сподіваємося, що маршрут стане одним з найбільш відвідуваних в Києві», – сказав начальник Управління туризму і промоцій Антон Тараненко.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Вільнюсі пропонують апартаменти в стилі серіалу «Чорнобиль».

За матеріалами «Фокус»

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