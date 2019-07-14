Відеозвернення бійців і ветеранів: «Я теж Віталій Марків»

Бійці наголошують, що Марківа засудили безпідставно

Бійці і ветерани батальйону імені Сергія Кульчицького просять громадян України, зокрема, і українців за кордоном підтримати нацгвардійця Віталія Марківа. Про таке повідомляє “5 канал”.

Віктор Толочко, командир батальйону імені Кульчицького НГУ, наголосив: “Безпідставно засуджено бійця, добровольця, майданівця, який з 2014 року був на захисті нашої держави”.

А бійці сказали: “Я Войчук Володимир, доброволець, і я теж Віталій Марків. Я, Ярош Ірина, з 2014 року захищаю Батьківщину. Я теж Віталій Марків. Ми – Віталій Марків”.

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Нагадаємо, що 12 липня 2019 року нацгвардійця Віталія Марківа в Італії засудили до 24-х років ув’язнення. Побратими Віталія переконані: звинувачення безпідставні. Записали відповідне звернення. Тільки-но буде опублікований повний текст судового рішення, українська сторона почне готувати апеляцію.

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