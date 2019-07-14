Страшні таємниці Ватикану: знайдені нові людські останки

Ватикан сказав, що виявив два набори кісток під кам’яним люком, який буде офіційно відкрито на наступному тижні.

У четвер у Ватикані були розкриті гробниці двох німецьких принцес XIX століття на цвинтарі Папського Тевтонського коледжу — там сподівалися знайти останки Емануели Орланді. Але гробниці виявилися абсолютно порожніми, створивши ще одну загадку: куди зникли принцеси.

Ватикан зазначив, що в 1800-х роках і пізніше були проведені будівельні роботи в будівлі коледжу, так і на цвинтарі біля базиліки Святого Петра, і буде проведено додаткове розслідування.

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У суботу, 13 липня, офіційний представник Ватикану Алессандро Джизотти заявив, що розслідування зосередилося на прилеглих до могил територіях. В результаті робіт було виявлено два осуарии, розташовані під тротуаром в районі Папського Тевтонського коледжу, прикриті люком.

Він сказав, що територія була негайно оточена, і буде відкрита в присутності судових експертів 20 липня. Джизотти додав, що кістки були розташовані в двох отворах, вирізаних у камені.

Орланді була дочкою співробітника поліції Ватикану, і останній раз її бачили, як вона йшла з уроку музики. Протягом десятиліть були різні теорії про те, хто її викрав і чому так і не знайшли її тіло.

Протягом багатьох років справа Орланді було пов’язано з численними версіями, починаючи від спроби вбити папу Івана Павла II до фінансового скандалу з банком Ватикану і кримінального злочину в Римі.

У жовтні минулого року про цю справу знову заговорили з-за фрагментів кісток, які були виявлені під час реконструкції над прибудовою в посольство Ватикану. Аналіз останків пізніше показав, що вони датовані раніше 1964 року і належали чоловікові.

Однак у листопаді поліція провела новий огляд в будівлі посольства Святого Престолу в Римі і виявила нові елементи людських останків.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Ватикані розкрили могили німецьких принцес, але вони виявилися порожні.

За матеріалами «Європейська правда»

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