Нусс прокоментував появу Тимошенко на телеканалі Медведчука NewsOne

Появу лідерки «Батьківщини» на телеканалі NewsOne прокоментував політолог Павло Нусс. На думку політолога поява Тимошенко на телеканалі Медведчука свідчить про повну відсутність у неї принципів і для всіх відоме політичне лицемірство. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Павла Нусса у соціальній мережі фейсбук.

Політолог пише: «Минуло кілька днів з моменту, коли українцями і політичними лідерами був зірваний план інформаційної диверсії Кремля проти України на телеканалі Медведчука NewsOne, як туди на ефіри побігла Тимошенко».

Нусс вважає, що поява Тимошенко на телеканалі Медведчука свідчить про повну відсутність у неї принципів і для всіх відоме політичне лицемірство.

«Її не зупиняє навіть спроби організації телемосту між цим каналом і офіційної російською пропагандою», – наголошує відомий політолог.

Думки Павла Нусса збігаються з висновками Мирослава Гая, який також відреагував на появу Тимошенко на телеканалі NewsOne. Гай, як і Нусс також вважає, що Медведчук і Путін продовжують підтримувати Тимошенко для забезпечення проросійського більшості в 300 голосів для зміни української Конституції.

«Все вказує на те, що Медведчук і Путін продовжують підтримувати Тимошенко для забезпечення проросійського більшості в 300 голосів для зміни української Конституції.

Плани Москви зрозумілий – через агентів впливу прибрати з Конституції рух України в НАТО і максимально згорнути демократичні процеси сформувавши в Україні путінську систему влади», – висловлює свою думку щодо планів Москви політолог.

Він також заявляє, що лише від українських виборців залежить, чи вийде у них досягти мети і наголошує: «Саме ми з вами не повинні стати співучасниками ліквідації української державності, процес якої фактично запущений з першого дня президентства Зеленського».

На думку політолога українці можуть мінімізувати присутність в парламенті союзників Зеленського – Коломойського, якої є та ж Тимошенко, зробивши правильний вибір.

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Нагадаємо, що офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай звернув увагу на те, що через останні події, які розгортаються в Україні з поля зору багатьох людей випала Юлія Тимошенко. Він пише про те, що лідерка «Батьківщини» й сама це відчула, тож прийшла телеканал Медведчука Ньюсван. Гай вважає, що це свідчить про те, що Медведчук, а отже і Путін продовжують підтримувати Тимошенко.

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