Гран-прі Великобританії з автоперегонів Формула-1 виграв Гемілтон

Пілоти «Мерседеса» виграли цього сезону дев’ять етапів з десяти.

В Сільверстоуні завершився 10-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Гран-прі Великобританії став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

Напередодні в кваліфікації переміг другий номер «Мерседеса» Валттері Боттас. Однак, на стартових колах його обійшов напарник по команді Льюїс Гемілтон. Саме він захопив лідерство в гонці і впевнено доїхав першим до фінішу. Це сьома перемога Гемілтона в цьому сезоні та шоста перемога в кар’єрі на Гран-прі Великобританії.

Друге місце у Боттаса. Третє – у Шарля Леклера («Феррарі»). Четверте і п’яте місця – у пілотів «Ред Булла» П’єра Гаслі та Макса Ферстаппена. Лише 16-м фінішував Себастьян Феттель («Феррарі»), який пошкодив болід після зіткнення з Ферстаппеном.

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Після 10-и етапів перше місце у загальному заліку впевнено посідає Гемілтон, який набрав 223 очки. Боттас другий – 184 очки. Ферстаппен третій – 136 очок.

11-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Гран-прі Німеччини відбудеться 26-28 липня в Гоккенхаймі.

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