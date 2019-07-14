“Книга пам’яті полеглих за Україну” назавжди заблокована Facebook

Адміністрація соцмережі Facebook заблокувала сторінку мережевого меморіалу “Книга пам’яті полеглих за Україну”

Про це його автори повідомляють на сторінці “Стіна народної пам’яті загиблих за Україну 2014-2018 p.p.”, передає Еспресо.TV.

“Друзі, фейсбук-сторінку проєкту “Книги пам’яті полеглих за Україну” www.facebook.com/Memorybook.org.ua сьогодні вранці було остаточно заблоковано, доступ до неї відсутній. Ми подаватимемо апеляцію, але прогнозувати, коли саме її розглянуть та яким саме буде результат, ми не можемо”, – йдеться у повідомленні.

Перед блокуванням адміністрація соцмережі надіслала чотири попередження про те, що вміст деяких дописів нібито порушує стандарти Facebook.

“Ми прийняли рішення. Ми не видалятимемо та не перевірятимемо на відповідність до яких би то не було вигаданих стандартів жодного із розміщених на нашій Facebook-сторінці текстового чи медійного матеріалів про героїв, загиблих за Україну. Нам немає чого приховувати та ретушувати”, – повідомила команда проєкту в Twitter.

Інформація про загиблих героїв сучасної України надалі доступна на офіційному інтернет-порталі “Книга пам’яті полеглих за Україну”. Ці дані також повторюватимуться на сторінках з такою ж або подібною назвою в інших соціальних мережах:

“Сторінку “Книги пам’яті” закблоковано за “порушення правил спільноти”.

Тобто пам’ять про наших загибли – це порушення.

Тобто, кількість тих, хто скаржився на сторінку – величезна.

Ні, що ви. Це не ознака реваншу”, – прокоментував ситуацію один з авторів проекту Гліб Бабіч.

Нагадаємо, минулого місяця Facebook заблокував просвітницький проект журналістки, письменниці і краєзнавиці Ганни Черкаської, яка регулярно публікувала у себе вишукані тексти власного авторства про видатних українців й ніколи не “розпалювала” жодної “ворожнечі”.

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