У Парижі під час святкувань поліція затримала 152 особи

152 особи були затримані у неділю під час святкування Дня взяття Бастилії у Парижі.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на BFMTV.

Більшість правопорушень, про яких повідомляють силовики, пов’язані з “організацією неоголошених демонстрацій”, “актами насильства щодо осіб, які охороняють громадський порядок” і “посяганням на громадське майно” чи “незаконним носінням зброї”.

Після параду на Єлисейських полях окремі групи активістів намагалися звести барикади, підпалили смітники і вступили у сутички з поліцією.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Як повідомлялося, під час урочистостей у Парижі до Дня взяття Бастилії протестувальники освистали президента Франції Еммануеля Макрона.

У Парижі пройшов військовий парад на честь національного свята Франції – Дня взяття Бастилії. За парадом спостерігали й запрошені лідери кількох європейських держав, серед яких – канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, президентка Естонії Керсті Кальюлайд, президент Португалії Марсело Ребело де Соуза, голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Єнс Столтенберг та інші.

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