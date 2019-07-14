Фестиваль «Пісні, народжені війною» проходить в Яремчі

У неділю 14 липня в Яремчі розпочався всеукраїнський фестиваль патріотичної музики «Пісні, народжені війною» за участю більш як 30 музикантів-виконавців сучасного військового епосу. Як повідомив Радіо Свобода координатор акції, учасник бойових дій на сході України Юрій Стеценко, завдання фестивалю – популяризувати українську патріотичну пісню, підтримати творчість українських військових та ветеранів, а також познайомитися з новими виконавцями. Про це розповідає Радіо Свобода.

«Сьогодні учасники фестивалю виступають на центральній площі міста Яремче, на відкритому концертному майданчику. У понеділок ми плануємо здійснити сходження учасників фестивалю на найвищу гірську вершину України – на Говерлу. Цього року, окрім уже відомих авторів-виконавців військової пісні, ми почуємо молодих авторів і виконавців сучасного музичного епосу, народженого на нинішній російсько-українській війні», – наголосив Стеценко.

За його словами, уперше Яремче приймало фестиваль «Пісні, народжені війною» минулого літа: тоді до Прикарпаття приїхали одинадцятеро музикантів та бардів, усі вони отримали відповідні відзнаки. Цьогорічний фестиваль зібрав учасників з усіх регіонів України, серед яких гурт «Карпати», музикант Костянтин Олійник (відомий як «трубач Майдану»), каже Стеценко.

Серед організаторів музичного фестивалю «Пісні, народжені війною» – Яремчанська регіональна спілка учасників АТО, місцеві ветерани та Яремчанська міська рада.

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