ЗМІ: Через автівки з кортежу Зеленського з траси злетів автобус з дітьми

У Запорізькій області колона автобусів з дітьми потрапила в ДТП. За інформацією ЗМІ, винуватцями аварії нібито стали три машини з кортежу президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє видання Вголос з посиланням на телеграм-канал “Легітимний”.

Зазначається, що один із автобусів злетів у кювет. За попередніми даними, ніхто з дітей не постраждав.

ДТП спровокували автомобілі УДО.

Офіційної інформації про ДТП наразі немає. За даними ЗМІ, Зеленський не їхав у складі кортежу. Він у Київ полетів літаком.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!