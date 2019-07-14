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ЗМІ: Через автівки з кортежу Зеленського з траси злетів автобус з дітьми

14.07.2019

У Запорізькій області колона автобусів з дітьми потрапила в ДТП. За інформацією ЗМІ, винуватцями аварії нібито стали три машини з кортежу президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє видання Вголос з посиланням на телеграм-канал “Легітимний”.

Зазначається, що один із автобусів злетів у кювет. За попередніми даними, ніхто з дітей не постраждав.

ДТП спровокували автомобілі УДО.

Офіційної інформації про ДТП наразі немає. За даними ЗМІ, Зеленський не їхав у складі кортежу. Він у Київ полетів літаком.

 

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