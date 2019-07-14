Окупанти відправили цивільного на мінне поле, сподіваючись спровокувати ЗСУ відкрити вогонь

Російські окупанти на Донбасі відправили 70-річного жителя Донецька на мінне поле, сподіваючись спровокувати ЗСУ на вогонь і викрити українські позиції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр ООС.

“Російсько-окупаційні війська не припиняють вражати своєю цинічністю у ставленні до місцевого населення тимчасово окупованих територій та використовують цивільних жителів для досягнення у своїх ганебних цілей… 13 липня ввечері громадянин України, мешканець міста Донецька 1949 року народження, після залякування російськими окупантами та виконуючи їхні вказівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в сторону позицій українських захисників, з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах”, – йдеться у повідомленні.

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Військовослужбовці на спостережному посту зрозуміли, що бачать цивільну особу, та підпустили чоловіка до своїх позицій без ризику для його життя і здоров’я.

“Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення”, – зазначили в штабі.

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