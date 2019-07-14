Туристичний маршрут “Локаціями зйомок мінісеріалу “Чорнобиль” створили у Києві

Екскурсію можна буде замовити з 15 липня, тривалість екскурсії складатиме 3 години

У Києві створили туристичний маршрут “Локаціями зйомок мінісеріалу “Чорнобиль”. Новий туристичний маршрут розробили Управлінням туризму та промоцій КМДА спільно з туристичними операторами та гідами Києва, пише “Укрінформ”.

“Півтора місяця тому вийшов серіал, який дійсно зробив фурор в кінематографі. Перша наша зустріч з туроператорами відбулася місяць тому, і за місяць ми створили реальну екскурсію, яка буде точно плюсом в путівнику екскурсій по місту Києву. Це буде екскурсія про те, яким був Київ 33 роки тому, як кияни проживали в 1986 році трагедію, про що вони знали, про що не знали, як вони допомагали ліквідувати цю аварію”, – розповів начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

За його словами, тур проводитиметься чотирма мовами: українською, англійською, німецькою та російською. Екскурсію можна буде замовити з наступного тижня.

До туристичного маршруту включені київські локації, показані у мінісеріалі, а також Національний музей “Чорнобиль” та Арка дружби народів. Тривалість екскурсії складатиме 3 години.

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Гід по Києву Ася Лазо розповіла: “Локації, які були використані в серіалі, їх не називали тими місцями, які були, те, що знімали на станції метро Театральна, на вулиці Богдана Хмельницького — це була Москва, Інститут гідробіології – була лікарня у Прип’яті, бібліотека Вернадського – Москва. Ми думали, як ці всі об’єкти поєднати в екскурсію, у нас був ліміт часу 2-3 години, тож нереально, враховуючи затори на дорогах, розміри Києва, все охопити в один день. Тому ми починаємо на вулиці Хрещатик, потім маршрут йде через Поділ в Музей Чорнобиля, потім їдемо до вулиці Богдана Хмельницького. Ця частина маршруту буде на автобусі, а потім від метро Театральна йдемо пішки через вулицю Хрещатик і до Арки Дружби народів. Тобто з локацій із фільму буде Будинок із зіркою на Хрещатику і станція метро Театральна”.

Водночас планується додати до екскурсії й інші локації зйомок фільму – Троєщину, Оболонь, однак наразі під час екскурсії деякі кадри з фільму показуватимуть на екрані.

Однією з локації нового туру є Національний музей “Чорнобиль”. За словами керівництва музею, після виходу серіалу, кількість іноземних та українських туристів зросла в рази. Загалом у музеї вже побували представники більше 120 країн світу.

Заступник голови КМДА Марина Хонда наголосила, що нова туристична екскурсія повинна привернути увагу до проблем ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

“Ми хочемо наголосити, що це не розважальна історія, ми хочемо нагадати всьому світові, як це відбувалося і через ті місця, які були показані у серіалі, передати цю історію. У місті Києві 30 тисяч чорнобильців, з них 13 тисяч ліквідаторів першої черги. Для нас це не просто екскурсія, це можливість нагадати, що ці люди серед нас і ми маємо їм допомагати. Кількість коштів, яка виділяється на лікування ліквідаторів, щороку збільшується, цього року це близько 20 мільйонів гривень тільки на ліки, також місто забезпечує пільговий проїзд”, – сказала Хонда.

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