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Під час акції біля Московського міськвиборчкому затримали 38 людей

15.07.2019

Під час розгону акції біля будівлі Московського міськвиборчкому поліція затримала 38 людей.

Затриманих везуть до райвідділу “Хамовники”, повідомляє “ОВД-Інфо“.

Серед затриманих, зокрема, кандидати в депутати Любов Соболь, Юлія Галямін, Ілля Яшин і Іван Жданов, а також кореспондент “Дождя”.

Згідно з інформацією, у одного із затриманих струс мозку, у одного – розбитий ніс, ще у одного, можливо, зламаний мізинець.

Нагадаємо, що раніше у Москві кілька сотень людей вийшли на акцію протесту із вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.

 

 

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