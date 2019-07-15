103 роки тому помер відомий український науковець Ілля Мечников

103 роки тому у Парижі помер український науковець, лауреат Нобелівської премії, один з основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології Ілля Ілліч Мечников пише Олег Вишняков на своїй сторінці в Фейсбук.

Геній був родом з Харківщини, а саме з села Іванівки. І хоча левову долю свого життя Ілля Ілліч провів за кордоном, а Україна за його життя знаходилась у складі Російської імперії, у побутовому мовленні Мечникова друзі помічали українські слова: жнива, нехай, швидше. На схилі років він часто називає дружину “ненечка”. Про свій будинок у Севрі під Парижем казав, що це французька Малоросія.

З Україною Мечникова пов’язує не лише народження та навчання. Саме тут разом з учнями у Одесі він відкрив другу у світі бактеріологічну станцію, де прищеплював людей і тварин від інфекційних хвороб. А першим пацієном Іллі Ілліча був бідний єврей на ім’я Бардах Яків. 28-річний чоловік взагалі став першою людиною, щепленою у Російській імперії.

Наукова спадщина Мечникова – наша гордість! Вічна пам’ять талановитому вченому.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!