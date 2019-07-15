Хіт: Українські школярі записали відео в підтримку української мови (відео)

Головним ворогом Путіна, як і будь-якого іншого російського шовініста, залишається навіть не український народ, а українська мова пише відомий політолог Віталій Портников.

“Без мови український народ перетворюється на фольклорне непорозуміння, “хохлів”, які здатні тільки на те, щоб танцювати гопак перед “старшим братом” і ліпити для нього вареники з вишнями. Не випадково у Російській імперії не існувало не тільки самих українців, а й перш за все їхньої мови, яка вважалася смішним діалектом “справжнього”, великоросійського “язика”. Не випадково великий російський літературний критик Віссаріон Бєлінський, який відчував кожен рядок у творах Олександра Пушкіна, дорікав Тарасу Шевченку в тому, що той написав свій “Кобзар” на “діалекті”. І справді – навіщо мужичків з пантелику збивати? Нехай Пушкіна на “правильном язикє” читають! Пушкін – наше все! “, – наголосив він.

Українські школярі влаштували флешмоб, у якому нагадали кожному з нас, що наша мова – українська…

“Так, я з України!”

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