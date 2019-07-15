Банки створять можливість зняти готівку в магазинах

Найбільші банки Росії організують мережу банкоматів в торгових точках по всій країні, щоб громадяни в будь-який момент мали можливість зняти готівку гроші, пише газета “Известия”.

За словами заступника голови Асоціації банків Росії Олексій Войлуков, магазини, де можна буде перевести в готівку гроші, будуть отримувати з цього невелику комісію. При цьому сервіс буде доступний тільки при здійсненні покупки.

За задумом творців, мережа банкоматів повинна полегшити життя людям у селах і малих населених пунктах. Крім того, магазини зможуть рідше інкасувати готівкові гроші.

Центробанк підтримав ідею.

Деякі організації вже запустили проект в пробному режимі. Серед них Ощадбанк, банк “Російський стандарт”, магазин “Квасоля” і Россельхозбанк.

Росспоживнагляд перевірить, чи не порушує права споживачів необхідність купити що-небудь в магазині, щоб отримати можливість зняти готівку. Поки фахівці із захисту прав споживачів не зробили висновок з цього питання.